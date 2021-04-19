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Faurecia : publie un CA au T1 en hausse à 4,01 milliards d'euros

19/04/2021 | 07:00
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19 avril (Reuters) - FAURECIA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 4,01 MDS CONTRE EUR 3,68 MDS L'ANNÉE PASSÉE

* TOUS LES AUTRES OBJECTIFS ET AMBITIONS POUR 2022 ET 2025 QUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS LORS DE LA JOURNÉE INVESTISSEURS DU 22 FÉVRIER SONT ÉGALEMENT CONFIRMÉS

* OBJECTIFS FINANCIERS CONFIRMÉS POUR LENSEMBLE DE LEXERCICE

* LA CROISSANCE A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT FORTE EN CHINE, OÙ NOS VENTES ONT DÉPASSÉ LES VENTES PRÉ-COVID DU PREMIER TRIMESTRE 2019 - DG

* AU T2 NOUS AFFICHERONS UNE TRÈS FORTE CROISSANCE ORGANIQUE DES VENTES ET SURPERFORMANCE - DG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2021
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CA 2021 16 720 M 19 988 M -
Résultat net 2021 515 M 616 M -
Dette nette 2021 2 822 M 3 374 M -
PER 2021 13,7x
Rendement 2021 2,38%
Capitalisation 6 680 M 8 002 M -
VE / CA 2021 0,57x
VE / CA 2022 0,49x
Nbr Employés 113 931
Flottant 59,5%
Graphique FAURECIA SE
Durée : Période :
Faurecia SE : Graphique analyse technique Faurecia SE | Zone bourse
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Tendances analyse technique FAURECIA SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 19
Objectif de cours Moyen 53,93 €
Dernier Cours de Cloture 48,59 €
Ecart / Objectif Haut 44,1%
Ecart / Objectif Moyen 11,0%
Ecart / Objectif Bas -7,39%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Patrick Koller Chief Executive Officer & Director
Michel Favre Group Chief Financial Officer & Executive VP
Michel de Rosen Chairman
Christophe Schmitt Executive Vice-President-Group Operations
Odile Desforges Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
FAURECIA SE15.94%8 002
DENSO CORPORATION17.15%51 165
APTIV PLC8.26%38 149
MAGNA INTERNATIONAL INC.32.97%28 785
CONTINENTAL AG-3.03%28 170
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD19.77%25 313
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