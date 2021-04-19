Faurecia : publie un CA au T1 en hausse à 4,01 milliards d'euros

19 avril (Reuters) - FAURECIA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 4,01 MDS CONTRE EUR 3,68 MDS
L'ANNÉE PASSÉE
* TOUS LES AUTRES OBJECTIFS ET AMBITIONS POUR 2022 ET 2025
QUI
ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS LORS DE LA JOURNÉE INVESTISSEURS DU 22 FÉVRIER
SONT ÉGALEMENT CONFIRMÉS
* OBJECTIFS FINANCIERS CONFIRMÉS POUR LENSEMBLE DE
LEXERCICE
* LA CROISSANCE A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT FORTE EN CHINE, OÙ
NOS
VENTES ONT DÉPASSÉ LES VENTES PRÉ-COVID DU PREMIER TRIMESTRE
2019 - DG
* AU T2 NOUS AFFICHERONS UNE TRÈS FORTE CROISSANCE
ORGANIQUE DES
VENTES ET SURPERFORMANCE - DG
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(Rédaction de Gdansk)