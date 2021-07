Faurecia – IAA Mobility 2021 : des technologies pour une mobilité neutre en CO2

Texte

Au cours du prochain salon IAA Mobility 2021 de Munich, Faurecia, entreprise technologique leader de l'industrie automobile, présentera ses dernières innovations pour un cockpit durable et une mobilité zéro émission.

Les grandes tendances façonnent depuis longtemps notre monde et les ruptures technologiques commencent à déplacer le centre de gravité dans le monde automobile. Pour Faurecia, cela signifie changer la façon dont le Groupe pense et conçoit les technologies automobiles, conformément à son engagement de devenir neutre en CO 2 . En se concentrant sur les tendances clés, telles que l'électrification, un design centré sur l'utilisateur, une industrie axée sur l'environnement et l'automatisation des véhicules, Faurecia vise à répondre aux besoins de mobilité futurs en proposant des solutions sûres, abordables et durables, qui profitent ainsi aux constructeurs automobiles, aux consommateurs et à la planète.

Visitez le stand Faurecia (B70, Hall A1) et découvrez comment le Groupe innove pour réduire l'empreinte CO 2 de ses produits, en utilisant des matériaux et des procédés durables et en concevant des produits dont la durée de vie et la recyclabilité sont prolongées. Faurecia présentera également des technologies autorisant de très faibles émissions et de nouvelles solutions hydrogène pour soutenir la transition vers la mobilité zéro émission.

Parmi les technologies qui seront présentées :

Des solutions pour soutenir une approche d'économie circulaire telles que :

- Des matériaux durables (recyclés, renouvelables et bio-sourcés) intégrés dans des tableaux de bord, des consoles centrales et, des panneaux de porte afin de proposer des véhicules plus légers et à l'empreinte réduite en CO 2 .

- Le programme d'innovation « Seat for the Planet » qui se concentre sur l'utilisation de moins de matériaux moins nombreux et plus durables pour réduire le poids et les émissions de CO 2 . Mais aussi sur la conception de nouvelles architectures des modules du siège pour un assemblage et un désassemblage plus simple permettant ainsi un recyclage, un reconditionnement et une remise à neuf meilleurs.

Des technologies d'affichage avec collage optique et économies d'énergie, et notamment la solution logiciel IRYStec qui améliore la visibilité tout en économisant de l'énergie, mais aussi des rétroviseurs numériques pour une conduite plus sûre et des économies de carburant.

Des solutions innovantes de mobilité hydrogène zéro émission valorisant l'expertise du Groupe dans l'optimisation de l'architecture système et l'intégration des réservoirs et des piles à combustible dans un châssis de véhicule utilitaire léger. Faurecia présentera également la prochaine génération de réservoirs à hydrogène recyclables visant à améliorer l'empreinte environnementale du système.

Des technologies pour des véhicules à très faibles émissions telles que le « Electrically Heated Catalyst » (EHC), une solution inédite de traitements des émissions pour réduire drastiquement les polluants des véhicules hybrides.

En raison des réglementations actuelles en matière d'hygiène et de distanciation, nous vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous pour une visite du stand, à l'adresse faurecia@achtung.de