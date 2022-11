Faurecia a placé avec succès ces 700 millions d'euros d'obligations senior liées au développement durable, de maturité 2026 (obligations durables) avec un coupon de 7,25%. Les obligations durables sont émises dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework (le " Framework ") de Faurecia établi en octobre 2021. Le groupe a exécuté en septembre 2021 une opération de pré-couverture des taux d'intérêt avec des swaptions pour les obligations durables.



Le coût économique de ces obligations durables pour le groupe, après cette opération de couverture, s'établit à 5,35% par an.



Faurecia utilisera le produit net de l'offre des obligations durables pour refinancer partiellement les prêts relais souscrits pour l'acquisition de Hella. A la suite de l'émission des obligations durables, le montant des prêts relais souscrits pour l'acquisition d'Hella sera réduit à 500 millions d'euros ou 200 millions d'euros après la clôture de la cession de HBPO.

Le lancement de cette émission obligataire " Sustainability-Linked " s'inscrit pleinement dans l'engagement de Faurecia pour un avenir durable, en particulier avec l'ambition du groupe d'être neutre en CO2 pour les scopes 1 et 2 d'ici 2025.



Les objectifs de performance qui impactent les conditions des obligations durables sont liés à cet objectif validé par SBTi de neutralité CO2 sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2025, avec 2019 pour année de référence.



Le Framework été revu par ISS ESG, fournisseur de la " Second Party Opinion ", qui a évalué la contribution des obligations durables de Faurecia aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies comme ayant une " contribution significative " aux objectifs " Énergie propre et abordable " et " Action pour le climat ".