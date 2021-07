Faurecia relève sa cible de cash-flow pour 2021 après des résultats en forte hausse au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a relevé lundi son objectif de flux de trésorerie pour 2021 et confirmé ses autres perspectives, après avoir vu ses résultats progresser au premier semestre, avec notamment un rebond de ses ventes supérieur à celui de la production automobile mondiale.

Pour l'ensemble de 2021, Faurecia anticipe désormais un flux de trésorerie net de "plus de" 500 millions d'euros, contre "environ 500 millions d'euros" précédemment. Le groupe continue par ailleurs de prévoir des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros, une performance organique dépassant l'évolution de la production automobile de plus de 600 points de base, et une marge opérationnelle d'environ 7% cette année.

Ces objectifs "reposent sur une production automobile mondiale d'au moins 39 millions de véhicules au deuxième semestre et sur l'absence de confinement de grande ampleur susceptible de perturber la production ou les ventes en concessions dans une des régions de production automobile au cours de la période", a indiqué Faurecia.

Faurecia a également confirmé l'ensemble de ses objectifs à plus long terme. Pour 2022, l'équipementier anticipe un chiffre d'affaires d'au moins 18,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 8% et un flux de trésorerie net représentant 4% du chiffre d'affaires. Pour 2025, Faurecia table sur des revenus supérieurs ou égaux à 24,5 milliards d'euros, sur une marge opérationnelle représentant plus de 8% de ses ventes et sur un flux de trésorerie correspondant à près de 4,5% de ces mêmes ventes.

"Nous sommes convaincus que la production automobile a atteint un point bas au deuxième trimestre et qu'elle devrait rebondir progressivement au cours des prochains trimestres, qui resteront malgré tout marqués par la pénurie de semi-conducteurs, laquelle devrait durer jusqu'à la fin du premier semestre 2022", a indiqué le directeur général du groupe, Patrick Koller, cité dans un communiqué. "Dans ce contexte, nous accorderons une attention particulière à la flexibilisation des coûts et à la génération de trésorerie, permettant ainsi un désendettement et une croissance rentable", a ajouté le dirigeant.

L'équipementier a livré ces perspectives et effectué ces commentaires après avoir vu ses résultats se redresser sur les six premiers mois de 2021. "Nous avons enregistré une solide performance au premier semestre, malgré deux effets négatifs majeurs : la pénurie de semi-conducteurs et l'inflation des matières premières", a souligné Patrick Koller.

Sur les six premiers mois de 2021, Faurecia a dégagé un bénéfice net de 146 millions d'euros, contre une perte de 433 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'est établi à 510 millions d'euros, à comparer à une perte de 100 millions d'euros au premier semestre 2020, faisant ressortir une marge opérationnelle de 6,6%.

Les ventes de Faurecia ont bondi de 27,9% sur un an, à 7,8 milliards d'euros, affichant une croissance de 31,8% à périmètre et taux de change constants, soit 170 points de base de mieux que l'évolution de la production automobile mondiale, en hausse de 30,1% sur les six premiers mois de 2020.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 7,8 milliards d'euros, un résultat opérationnel de 493 millions d'euros et un bénéfice net de 204 millions d'euros.

Le groupe a dégagé un flux de trésorerie net de 290 millions d'euros au premier semestre, contre un décaissement de 1 milliard d'euros au premier semestre 2020.

Les prises de commandes se sont établies à 12 milliards d'euros sur le semestre, le groupe confirmant également son objectif de 26 milliards d'euros de commandes sur l'année.

Le début de l'année 2021 de Faurecia a été marqué par son émancipation de son actionnaire de référence, PSA, après la fusion de ce dernier avec Fiat Chrysler. En mars, Stellantis, le constructeur issu du mariage entre les deux groupes automobiles, a distribué à ses actionnaires sa participation d'environ 39% au capital de Faurecia, augmentant sensiblement le flottant de l'équipementier automobile.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE FAURECIA :

http://www.faurecia.com/fr/finance

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2021 01:56 ET (05:56 GMT)