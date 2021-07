Faurecia : retour aux bénéfices sur le 1er semestre

Faurecia publie au titre des six premiers mois de 2021, un résultat net (part du groupe) de 146 millions d'euros, contre une perte de 433 millions un an auparavant, et une marge opérationnelle de 6,6%, en amélioration de 820 points de base en comparaison annuelle.



L'équipementier automobile affiche des ventes de 7,78 milliards d'euros, en hausse de 27,9% en données publiées et de 31,8% à périmètre et taux de change constants, soit une surperformance de 170 points de base par rapport à la production automobile mondiale.



Pour l'ensemble de l'année 2021, Faurecia confirme ses objectifs de ventes et de marge opérationnelle, mais vise désormais un cash-flow net supérieur à 500 millions d'euros, contre 'environ 500 millions' précédemment.



