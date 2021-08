Faurecia s'offre Hella pour former le septième équipementier automobile mondial

(Actualisation: précisions sur les conditions et le financement du rachat d'Hella par Faurecia ainsi que sur les synergies attendues)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a annoncé samedi avoir conclu un accord avec les actionnaires familiaux et le conseil d'administration de son concurrent allemand Hella, en vue de son rachat.

L'opération prendra la forme d'une offre publique d'achat (OPA) au prix de 60 euros pour chaque action Hella, représentant une prime de 33% par rapport au dernier cours de Bourse non affecté par ces annonces et un prix d'acquisition total de 6,7 milliards d'euros en valeur d'entreprise.

Faurecia a déjà sécurisé l'achat de 60% du capital de sa cible auprès de ses actionnaires familiaux, pour un prix identique de 60 euros par action qui sera réglé par une somme de 3,4 milliards d'euros en numéraire et jusqu'à 13.571.428 de ses propres actions à émettre à un prix unitaire de référence de 42,06 euros. Les actionnaires familiaux d'Hella détiendront alors 9% environ du capital de Faurecia après la transaction et obtiendront un siège au conseil d'administration de l'équipementier français.

La clôture de l'opération devrait intervenir "début 2022", a indiqué Faurecia dans un communiqué.

Cette acquisition "marque une étape sans précédent dans l'ambition de Faurecia d'accélérer sa transformation stratégique, en investissant dans des segments à forte croissance et en y établissant des positions de premier plan", a ajouté l'industriel.

D'importantes synergies espérées

La transaction envisagée doit donner naissance au septième équipementier automobile mondial, qui réaliserait en 2025 un chiffre d'affaires de plus de 33 milliards d'euros et une marge d'exploitation supérieure à 8,5%. En données pro forma pour 2021, le nouvel ensemble représente un chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros et une marge d'exploitation proche de 7%.

"Notre profil financier restera solide, avec une attention particulière portée à la génération soutenue de cash et au désendettement de l'entreprise", a commenté Patrick Koller, le directeur général de Faurecia.

La structure de la transaction permettra à Faurecia d'exécuter un plan de synergies et d'optimisation de coûts générant plus de 200 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) supplémentaire sur une base annuelle, avec un impact sur le compte de résultat de 40% en 2023, de 80% en 2024 et de 100% en 2025. Aussi, entre 300 millions et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires provenant de synergies de revenus sont attendus d'ici à 2025, ainsi qu'une optimisation des flux de trésorerie d'environ 200 millions d'euros par an en moyenne de 2022 à 2025.

Faurecia estime que son flux de trésorerie disponible s'élèvera à 1,75 milliard d'euros en 2025, soit environ 5% de son chiffre d'affaires. Ainsi, le ratio dette nette sur Ebitda devrait s'établir à 1,5 fin 2023, correspondant à son niveau du 30 juin dernier, avant l'acquisition d'Hella. Ce multiple devrait ensuite diminuer à 1 fin 2025, selon le groupe.

L'équipementier automobile allemand Hella avait indiqué jeudi avoir reçu plusieurs offres d'achat et précisé que la famille fondatrice prendrait une décision au cours du week-end quant à la cession d'une participation majoritaire dans le groupe.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2021 02:28 ET (06:28 GMT)