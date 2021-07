Faurecia : une nouvelle division pour des Matériaux Durables

Faurecia annonce la création d'une nouvelle division pour développer et produire des Matériaux Durables innovants et intelligents.



La division Matériaux Durables travaillera avec les différentes activités du Groupe et proposera aux constructeurs automobiles une approche complète de l'habitacle intégrant des matériaux à faible émission de CO2, voire à émission négative, afin de soutenir leurs objectifs de développement durable.



Faurecia prévoit de construire prochainement un centre de R&D dédié aux Matériaux Durables ainsi qu'une usine pilote, tous deux opérationnels en 2022. Cette nouvelle entité emploiera initialement 125 ingénieurs et plus de 400 en 2030.



