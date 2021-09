Faurecia : va développer des structures de sièges à très faible empreinte CO2 en partenariat avec SSAB, son fournisseur d'acier sans énergie fossile

Citation

Nous sommes très heureux de travailler avec Faurecia, un précurseur dans l'industrie des équipementiers automobiles, sur le développement de produits avancés en acier à haute résistance et sans énergie fossile. Nous avons renforcé notre coopération et augmenté nos activités avec Faurecia depuis un certain temps, en nous concentrant sur les aciers avancés à haute résistance, qui rendent les composants automobiles plus solides, plus légers et plus sûrs. Aujourd'hui, nous nous engageons à faire passer notre coopération au niveau supérieur en introduisant de plus en plus d'aciers AHSS SSAB Fossil Free à partir de 2026, afin de contribuer aux objectifs de décarbonation de Faurecia et de réduire les émissions mondiales de CO 2 .