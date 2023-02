Forvia a commencé à se rétablir fin 2022

Paris (awp/afp) - Le groupe Forvia, qui rassemble les équipementiers automobiles français Faurecia et allemand Hella, a rétabli ses marges fin 2022 et commencé à se désendetter après l'intégration de Hella, a indiqué le groupe lundi.

Septième équipementier automobile mondial, Forvia a accusà une perte nette de 382 millions d'euros (378 millions de francs suisses) sur l'année 2022 (contre -79 millions d'euros en 2021), principalement affectée par son départ de Russie et le rachat par Faurecia de son concurrent allemand début 2022.

Le chiffre d'affaires de Forvia a totalisé 25,5 milliards d'euros l'an dernier, conformément à ses prévisions, en hausse de 63% en données publiées et de 17% hors consolidation avec Hella.

La base de comparaison est favorable: l'année 2021 avait été freinée par la crise des semi-conducteurs, touchant Faurecia notamment au niveau des ventes de sièges et de planches de bord.

Faurecia fournit également de l'électronique et des technologies pour la mobilité propre. Hella fabrique des pièces en particulier dans le domaine des éclairages et de l'électronique.

La marge opérationnelle de Forvia a atteint 4,4% en 2022, avec un contexte difficile au premier semestre (guerre en Ukraine, Covid en Chine, pénurie de puces électroniques) et une marge un peu plus élevée, à 5%, au deuxième semestre, explique le groupe.

Forvia a indiqué avoir répercuté à ses clients constructeurs 85% des coûts liés à l'inflation sur l'année, soit un milliard d'euros. En 2023, ce poids de l'inflation devrait se limiter à 400 millions d'euros, estime le groupe.

Ayant pour priorité de se désendetter après l'acquisition de Hella, Forvia vise un milliard d'euros de cessions d'actifs d'ici à la fin 2023. Le groupe s'est désengagé de sa coentreprise dans l'hydrogène HBPO au profit de Plastic Omnium, compte céder son activité de traitement des gaz d'échappement des véhicules utilitaires et veut aussi vendre sa division d'assemblage de modules intérieurs.

La dette financière nette s'élevait à 7,9 milliards d'euros fin 2022, et la trésorerie disponible à 4,2 milliards d'euros.

"L'année 2022, qui s'annonçait à l'origine comme une année de reprise après la crise du Covid, s'est avérée être une année marquée par des pénuries persistantes de semi-conducteurs, même si celles-ci se sont progressivement atténuées, et des problèmes de chaîne d'approvisionnement aggravés par la guerre en Ukraine", a souligné le directeur général de Forvia, Patrick Koller.

La direction du groupe s'est félicitée d'avoir enregistré une prise de commandes de 31 milliards d'euros avec une marge opérationnelle moyenne "supérieure à 7%" d'ici 2025, correspondant à son objectif de rentabilité à moyen terme.

Ces prises de commandes se concentrent à 43% sur les voitures électriques et à hydrogène, à 27% sur l'électronique et à 20% en Chine.

Forvia prévoit pour 2023 un chiffre d'affaires stable (à l'image du marché automobile), compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, une marge opérationnelle comprise entre 5 et 6% du chiffre d'affaires, et un ratio dette nette/EBITDA (excédent brut d'exploitation) ajusté compris entre 2 et 2,4 au 31 décembre 2023.

