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Forvia lance MATERI'ACT pour développer et industrialiser des matériaux durables

03/11/2022 | 18:49
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3 novembre (Reuters) - Forvia/Faurecia SE:

* FORVIA LANCE MATERI'ACT POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT ET LA PRODUCTION DE MATÉRIAUX DURABLES

* MATERI'ACT EMPLOIERA 400 TALENTS DÈS 2025 ET VA GÉNÉRER PLUS DE 2 MILLIARDS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2030

* LE SIÈGE DE MATERI'ACT SERA SITUÉ À LYON

* NOUVEAU CENTRE DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT AINSI QU'UN ATELIER PILOTE SERONT OPÉRATIONNELS EN 2023 POUR CONTINUER À PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIAUX DURABLES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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CA 2022 24 960 M 24 620 M -
Résultat net 2022 -61,1 M -60,3 M -
Dette nette 2022 7 944 M 7 836 M -
PER 2022 -35,3x
Rendement 2022 0,48%
Capitalisation 2 912 M 2 872 M -
VE / CA 2022 0,43x
VE / CA 2023 0,37x
Nbr Employés 154 171
Flottant 83,3%
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Objectif de cours Moyen 22,58 €
Ecart / Objectif Moyen 52,7%
Révisions de BNA
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Olivier Durand Group Chief Financial Officer & Executive VP
Michel de Rosen Chairman
Christophe Schmitt Executive Vice-President-Group Operations
Odile Desforges Independent Director
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HYUNDAI MOBIS CO.,LTD-13.95%14 020
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.-22.53%12 481