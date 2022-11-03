Forvia lance MATERI'ACT pour développer et industrialiser des matériaux durables

3 novembre (Reuters) - Forvia/Faurecia SE:
* FORVIA LANCE MATERI'ACT POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT ET
LA
PRODUCTION DE MATÉRIAUX DURABLES
* MATERI'ACT EMPLOIERA 400 TALENTS DÈS 2025 ET VA GÉNÉRER
PLUS DE
2 MILLIARDS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2030
* LE SIÈGE DE MATERI'ACT SERA SITUÉ À LYON
* NOUVEAU CENTRE DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT AINSI QU'UN
ATELIER
PILOTE SERONT OPÉRATIONNELS EN 2023 POUR CONTINUER À PERMETTRE
LE DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIAUX DURABLES
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(Rédaction de Gdansk)