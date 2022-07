Forvia obtient un prêt de 315 mlns d'euros de la BEI et commence son plan de cessions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Forvia, l'équipementier automobile né au début de l'année du rapprochement entre Faurecia et le groupe allemand Hella, a annoncé jeudi soir avoir obtenu un prêt de 315 millions d'euros, d'une maturité de 7 ans, de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI).

"Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de financement partiel de nos investissements dans le domaine de l'hydrogène et dans le cadre de la diversification de notre base investisseurs", a indiqué l'industriel dans un communiqué. Aussi, ce prêt permet à Forvia "de renforcer sa liquidité en allongeant la maturité de sa dette à un coût attractif".

Forvia a, par ailleurs, enclenché son programme de cessions d'actifs non stratégiques, en annonçant jeudi soir la vente par Hella de ses 33,33% du capital de la société HBPO à son coactionnaire Plastic Omnium, pour un montant de 290 millions d'euros. La transaction est soumise aux autorisations réglementaires habituelles et sa réalisation est prévue au quatrième trimestre de cette année.

"Avec cette décision, Hella poursuit la gestion effective et cohérente de son portefeuille, renforçant davantage son profil d'entreprise technologique ciblée sur des solutions d'éclairage, d'électronique et de valorisation du cycle de vie des produits", a commenté Forvia dans un second communiqué envoyé jeudi soir.

"Cette cession représente près de 30% de l'objectif total annoncé pour le programme de désinvestissement et confirme que ce programme est en bonne voie tel qu'annoncé, tant en termes de montant total que de délai", a ajouté le sous-traitant de l'industrie automobile.

Forvia ambitionne de céder pour 1 milliard d'euros d'actifs non stratégiques d'ici à la fin 2023, dans le but de réduire son endettement, alourdi par l'acquisition d'Hella.

July 29, 2022 01:58 ET (05:58 GMT)