Forvia relève sa prévision de ventes pour 2022 après avoir battu le consensus au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Forvia, l'équipementier automobile né au début de l'année du rapprochement entre Faurecia et le groupe allemand Hella, a relevé vendredi son objectif de chiffre d'affaires pour 2022, après avoir enregistré une forte accélération de ses revenus au troisième trimestre.

Pour l'année 2022, où Hella sera consolidé sur 11 mois, Forvia compte dorénavant réaliser des ventes comprises entre 24,5 milliards et 25,5 milliards d'euros, alors que ses dirigeants prévoyaient précédemment un chiffre d'affaires annuel situé entre 23 milliards et 24 milliards d'euros. Ce relèvement d'objectif reflète "l'évolution des taux de change et la révision de l'estimation de la production automobile mondiale à 77 millions de véhicules légers" pour cette année, contre 74 millions auparavant, a indiqué Forvia dans un communiqué.

Les dirigeants ont relevé cette perspective alors que les ventes de Forvia ont nettement accéléré au troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes. Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 6,59 milliards d'euros, en croissance de 92,4% sur un an en données publiées, dont un effet périmètre positif de 54% lié à l'intégration de Hella à compter du 1er février dernier.

En données organiques, c'est-à-dire hors effets de change et de périmètre, les ventes ont augmenté de 30,9%, alors que la production automobile mondiale a progressé de 29,5% au troisième trimestre, selon des données de S&P Global Mobility. La croissance organique des ventes du groupe a ainsi dépassé de 140 points de base celle de la production automobile.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes s'attendaient, en moyenne, à ce que Forvia réalise un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros pour le compte du troisième trimestre.

Forvia a, par ailleurs, confirmé vouloir atteindre une marge opérationnelle comprise entre 4% et 5% en 2022. L'industriel entend également générer sur la période un flux de trésorerie net à l'équilibre, en incluant environ 100 millions d'euros de constitution de stocks de sécurité pour faire face aux risques de pénurie d'énergie en Europe. Forvia vise par ailleurs un ratio de dette nette rapporté à l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 3 à la fin de l'année.

Forvia prévoit de réunir les investisseurs le 3 novembre prochain pour un "Capital Markets Day". A cette occasion, les dirigeants devraient présenter les perspectives du nouveau groupe à l'horizon 2025.

