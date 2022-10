Forvia revoit à la hausse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année

Le groupe prévoit désormais que son chiffre d'affaires annuel se situera entre 24,5 et 25,5 milliards d'euros (23,9 et 24,9 milliards de dollars), sur la base d'estimations selon lesquelles la production automobile mondiale se redresserait pour atteindre environ 77 millions de véhicules légers en 2022.

Elle avait précédemment prévu des ventes annuelles de 23 à 24 milliards d'euros.

Faurecia, qui a scellé en janvier son rachat du groupe allemand d'éclairage automobile Hella, équipe désormais les voitures sous le nom de Forvia et devrait devenir le septième équipementier automobile mondial.

L'entité combinée vend des sièges, des tableaux de bord et des systèmes d'alimentation en carburant aux constructeurs automobiles qui, après plus de deux ans de perturbations dues à la pandémie, sont confrontés à de nouvelles difficultés d'approvisionnement en raison des blocages chinois et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Au cours du trimestre, nous avons surperformé dans toutes nos principales zones géographiques : en Europe, où la disponibilité des semi-conducteurs s'est légèrement améliorée, mais aussi en Amérique du Nord et en Chine, qui a affiché une forte reprise après les blocages liés au COVID dans les villes clés", a déclaré Patrick Koller, directeur financier de Faurecia, dans une déclaration de résultats.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 92,4 % en données brutes pour atteindre 6,59 milliards d'euros au troisième trimestre, y compris un effet de périmètre trimestriel de 1,84 milliard ou 53,6 % du chiffre d'affaires de l'année dernière lié à la consolidation de Hella.

Faurecia, qui cherche à réduire sa dette après l'acquisition de Hella, a déclaré en juillet qu'il s'attendait à ce que son programme de cession soit clôturé d'ici la fin de l'année prochaine.

(1 $ = 1,0240 euros)