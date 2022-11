Forvia vise un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d'euros en 2025

La société a revu à la baisse son hypothèse de production automobile mondiale pour 2025 à 88 millions d'unités, soit une baisse de 6 millions par rapport à sa précédente prévision, invoquant des "conditions macroéconomiques difficiles entre 2021 et 2023".

Elle vise également un flux de trésorerie net de 4 % des ventes en 2025.

Pour l'exercice en cours, le groupe avait prévu en octobre une marge opérationnelle comprise entre 4% et 5% et un chiffre d'affaires compris entre 24,5 milliards et 25,5 milliards d'euros.

En présentant jeudi sa stratégie 2025, Forvia a déclaré qu'il donnerait la priorité au désendettement, à la réduction des coûts et à une croissance "robuste et sélective".

Faurecia, qui a scellé son rachat du groupe allemand d'éclairage automobile Hella en janvier, l'entité combinée prenant le nom de Forvia, cherche maintenant à réduire sa dette après l'acquisition.

Grâce à un panorama d'amélioration de la génération de trésorerie et de cessions, Faurecia réduira sa dette nette à environ 6 milliards à la fin 2025, contre 8,4 milliards au 30 juin, a-t-il déclaré.

Faurecia ne versera pas de dividende en 2023, a-t-il ajouté.

(1 $ = 1,0179 euros)