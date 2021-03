Journée internationale des droits des femmes : les 7 principes guidant l'action de Faurecia pour promouvoir l'égalité hommes-femmes

Texte

Principe n°1 : Avoir une direction favorable à l'égalité des sexes au plus haut niveau des entreprises

La diversité est ancrée dans les convictions de Faurecia et se traduit par des engagements clés dans sa stratégie de développement durable. Un accent particulier est mis sur l'égalité hommes-femmes, à travers un plan d'action dédié pour attirer, soutenir et développer les talents. D'ici 2025, notre objectif est d'atteindre 30 % de femmes parmi notre population de managers et de professionnels. Afin d'impliquer les 300 cadres dirigeants du groupe dans le déploiement de notre stratégie, 10 % de leur rémunération variable à long terme est liée à la réalisation des objectifs d'égalité hommes-femmes fixés par le groupe. La nomination d'une directrice de la diversité contribue à renforcer cette stratégie.

Principe n°2 : Traiter tous les hommes et les femmes de manière équitable au travail - respecter et appuyer les droits de l'homme et la non-discrimination.

Le respect et la non-discrimination sont inscrits dans les valeurs et le code d'éthique de Faurecia. Pour soutenir l'égalité des chances, un bilan de carrière des femmes et une analyse statistique de l'égalité salariale sont réalisés chaque année.

Principe n°3 : Garantir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs des deux sexes

Notre priorité est la santé et la sécurité des employés. Par le biais du « Faurecia Excellence System », le groupe s'engage à offrir un environnement de travail sûr pour toutes les femmes et tous les hommes. En 2020, nos employés ont reconnu (par le biais de notre enquête d'engagement), l'attention particulière portée sur leur santé et leur sécurité à travers le protocole « Safer Together ».

Principe n°4 : Promouvoir l'éducation, la formation et le développement professionnel des femmes

Recrutement : Un programme visant à attirer des femmes cadres à haut potentiel est déployé dans l'ensemble du groupe depuis 2019. Des initiatives spécifiques visent à accroître la représentation féminine dans les fonctions de Recherche & Développement et de Production, grâce à des partenariats avec des universités cibles dans le monde entier. Depuis 2019, il est obligatoire de présélectionner au moins une femme dans chaque processus de recrutement.

Formation et développement : En 2020, 1 700 femmes ont suivi des programmes de coaching et de mentorat, et des formations au leadership spécifiquement destinées aux femmes ont été dispensées par Faurecia Université.

Sensibilisation : C'est également un pilier essentiel de notre plan d'action pour la diversité, notamment à travers le déploiement de formations sur les préjugés inconscients - suivies par 400 de nos cadres dirigeants l'année dernière.

Principe n°5 : Mettre en œuvre des pratiques permettant d'autonomiser les femmes au niveau du développement des entreprises, de la chaîne logistique et du marketing

Faurecia est signataire du Pacte mondial des Nations unies depuis 2004 et, à ce titre, le groupe s'engage à aligner ses activités et sa stratégie sur ces dix principes, notamment le respect des droits de l'homme et des normes internationales du travail. Les engagements de Faurecia en matière d'égalité de rémunération, d'égalité de traitement, de non-discrimination et de conditions de travail sont également énoncés dans le Code éthique de Faurecia.

Principe n°6 : Promouvoir l'égalité grâce à des initiatives communautaires et à la mobilisation

En 2020, Faurecia a lancé un réseau mondial de 40 ambassadeurs 'champions de la diversité'. Leur rôle est de promouvoir une culture de la diversité et de l'inclusion dans les pays où nous sommes présents, par des actions de sensibilisation, des événements, des ateliers et des activités locales.

A travers la Fondation Faurecia, le groupe est impliqué dans le projet « Améliorer l'éducation des filles en Inde », qui cible 400 écolières, 2 écoles et 30 enseignants dans la région de Pune. Le soutien comprend la distribution de kits aux élèves, la rénovation des infrastructures et des programmes de formation spécifiques pour les écolières.

Principe n°7 : Mesurer et faire rapport publiquement sur les progrès réalisés en faveur de l'égalité des sexes

Le Groupe présente régulièrement les progrès réalisés en matière de parité dans le chapitre extra-financier de son Document de Référence Universel et dans l'édition 2020 de son Guide du Développement Durable.

Ces 7 principes fournissent un cadre et des bonnes pratiques pour continuer à renforcer nos actions en faveur de la parité. En les signant, Faurecia réaffirme son engagement à promouvoir une culture inclusive et à faire progresser l'égalité hommes-femmes.