Le groupe issu du rapprochement Faurecia-Hella baptisé Forvia

7 février (Reuters) - Les dirigeants de Faurecia
ont déclaré lundi que :
* LE NOM DE LA SOCIÉTÉ NÉE DE LA FUSION ENTRE FAURECIA ET
HELLA
ÉTAIT FORVIA
* FAURECIA ET HELLA CONSERVENT LEURS NOMS RESPECTIFS, FORVIA
EST
UN "NOM OMBRELLE"
* FAURECIA ET HELLA CONTINUERONT À FONCTIONNER COMME DEUX
SOCIÉTÉS
JURIDIQUES INDÉPENDANTES
* FAURECIA DÉTENAIT DESORMAIS PLUS DE 80% DE HELLA-DG
* LES SYNERGIES DE COUTS DE 250 MILLIONS D'EUROS D'ICI 2025
NE
SONT QU'UN DÉBUT
* FAURECIA ET HELLA VEULENT CONTINUER À JOUER UN RÔLE
D'ACTEUR DE
LA CONSOLIDATION DU SECTEUR-DG FAURECIA
* FAURECIA SE TIENT À SON CALENDRIER POUR LE REFINANCEMENT
DE
L'OPÉRATION HELLA AU S1- CFO FAURECIA
* FAURECIA ET HELLA COMPTENT PUBLIER UNE PRÉVISION 2022
ACTUALISÉE
POUR LES DEUX GROUPES AU T2-CFO FAURECIA
* FAURECIA ET HELLA ONT L'INTENTION D'OPTIMISER LEUR
APPAREIL
INDUSTRIEL DANS LE FUTUR-DG FAURECIA
* APRÈS LE RAPPROCHEMENT FAURECIA-HELLA, LES DEUX
ENTREPRISES
VISENT UN MILLIARD D'EUROS DE CESSIONS D'ACTIFS-DG FAURECIA
* FAURECIA-L'OBJECTIF DE 33 MILLIARDS D'EUROS DE CA EN 2025
EST
BASÉ SUR UN MARCHÉ AUTOMOBILE MONDIAL ESTIMÉ À 91 MILLIONS DE
VÉHICULES-DG FAURECIA
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(Rédaction de Paris)