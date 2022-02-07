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Le groupe issu du rapprochement Faurecia-Hella baptisé Forvia

07/02/2022 | 11:56
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7 février (Reuters) - Les dirigeants de Faurecia ont déclaré lundi que :

* LE NOM DE LA SOCIÉTÉ NÉE DE LA FUSION ENTRE FAURECIA ET HELLA ÉTAIT FORVIA

* FAURECIA ET HELLA CONSERVENT LEURS NOMS RESPECTIFS, FORVIA EST UN "NOM OMBRELLE"

* FAURECIA ET HELLA CONTINUERONT À FONCTIONNER COMME DEUX SOCIÉTÉS JURIDIQUES INDÉPENDANTES

* FAURECIA DÉTENAIT DESORMAIS PLUS DE 80% DE HELLA-DG

* LES SYNERGIES DE COUTS DE 250 MILLIONS D'EUROS D'ICI 2025 NE SONT QU'UN DÉBUT

* FAURECIA ET HELLA VEULENT CONTINUER À JOUER UN RÔLE D'ACTEUR DE LA CONSOLIDATION DU SECTEUR-DG FAURECIA

* FAURECIA SE TIENT À SON CALENDRIER POUR LE REFINANCEMENT DE L'OPÉRATION HELLA AU S1- CFO FAURECIA

* FAURECIA ET HELLA COMPTENT PUBLIER UNE PRÉVISION 2022 ACTUALISÉE POUR LES DEUX GROUPES AU T2-CFO FAURECIA

* FAURECIA ET HELLA ONT L'INTENTION D'OPTIMISER LEUR APPAREIL INDUSTRIEL DANS LE FUTUR-DG FAURECIA

* APRÈS LE RAPPROCHEMENT FAURECIA-HELLA, LES DEUX ENTREPRISES VISENT UN MILLIARD D'EUROS DE CESSIONS D'ACTIFS-DG FAURECIA

* FAURECIA-L'OBJECTIF DE 33 MILLIARDS D'EUROS DE CA EN 2025 EST BASÉ SUR UN MARCHÉ AUTOMOBILE MONDIAL ESTIMÉ À 91 MILLIONS DE VÉHICULES-DG FAURECIA Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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Varia.DernierVar. 1janv
FAURECIA SE 2.59%39.65 Cours en temps réel.-7.60%
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CA 2021 15 427 M 17 653 M -
Résultat net 2021 310 M 355 M -
Dette nette 2021 3 025 M 3 462 M -
PER 2021 19,3x
Rendement 2021 2,32%
Capitalisation 5 733 M 6 560 M -
VE / CA 2021 0,57x
VE / CA 2022 0,51x
Nbr Employés 104 739
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Durée : Période :
Faurecia SE : Graphique analyse technique Faurecia SE | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 53,49 €
Ecart / Objectif Moyen 38,4%
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Michel Favre Group Chief Financial Officer & Executive VP
Michel de Rosen Chairman
Christophe Schmitt Executive Vice-President-Group Operations
Odile Desforges Independent Director
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DENSO CORPORATION-8.33%57 858
APTIV PLC-19.85%35 762
MAGNA INTERNATIONAL INC.-0.80%23 919
WEICHAI POWER CO., LTD.-6.42%20 092
CONTINENTAL AG-9.85%19 211