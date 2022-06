Le rebond se poursuit pour les actions européennes

PARIS, 27 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance lundi, soutenues par l'espoir d'un resserrement monétaire moins agressif de la Réserve fédérale et par les signes d'amélioration de l'épidémie de COVID-19 en Chine. À Paris, le CAC 40 gagne 1,34% à 6.154,70 points vers 08h05 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,84% et à Francfort, le Dax avance de 1,85%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,72%, le FTSEurofirst 300 de 1,08% et le Stoxx 600 de 1,34%. Le Standard & Poor's-500 a enregistré vendredi sa plus forte progression en pourcentage sur une séance depuis mai 2020, les signes de ralentissement de la croissance économique et la baisse récente des cours des matières premières, pétrole inclus, ayant apaisé les craintes de voir la Réserve fédérale relever ses taux d'intérêt rapidement. Dans l'actualité des banques centrales, les marchés seront attentifs cette semaine aux déclarations en provenance de Sintra, au Portugal, où la Banque centrale européenne (BCE) doit ouvrir en fin de journée son forum annuel de trois jours. La présidente de l'institution fera son discours de bienvenue à 17h30 GMT et s'exprimera à nouveau mardi matin, tandis que son homologue de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole mercredi à partir de 13h00 GMT. Le reste de la semaine verra aussi la publication d'indicateurs clé dont notamment les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis (jeudi), qui incluent l'indice PCE des prix à la consommation, très suivi par la Fed, et la première estimation de l'inflation en zone euro en juin (vendredi). Les progrès réalisés en Chine dans le contrôle de l'épidémie de COVID-19, qui ont permis aux autorités de Pékin et de Shanghaï d'annoncer au cours du week-end un allégement des restrictions, sont un autre facteur de soutien aux marchés actions. La Bourse de Shanghaï a pris 0,88%, celle de Tokyo 1,43% et les contrats à terme de Wall sont données en hausse de 0,5% à 0,8%. L'espoir d'une reprise de la demande favorise la hausse des métaux industriels, ce qui permet à l'indice Stoxx des ressources de base de s'octroyer 3,41%. ArcelorMittal , Rio Tinto et Anglo American gagnent entre 2,44% et 3,87%. Tous les autres secteurs européens sont en hausse à commencer par les compartiments cycliques, comme celui de l'automobile 2,41%. Faurecia grimpe de 6,89%, soutenu par ailleurs par le passage à l'"achat" de Jefferies. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)