Mobilité électrique: les équipementiers alertent sur l'insuffisance des infrastructures

« La quasi-totalité des équipementiers automobiles (98 %) craignent que les efforts et les investissements consentis en faveur d'une mobilité climatiquement neutre ne soient compromis par l'insuffisance des infrastructures de recharge et de ravitaillement ». C’est ce qu’affirme le Clepa, le lobby des équipementiers européens, dans un communiqué publié ce jour. Ils demandent que les investissements soient « accompagnés d'un effort public suffisant ».



Le Clepa cite une étude de McKinsey selon laquelle l'adoption rapide des véhicules électriques nécessitera une infrastructure publique d'au moins 3,4 millions de points de recharge d'ici à 2030. Sur la base de cet objectif, le déploiement actuel du réseau de recharge doit être quatre fois plus rapide qu'il ne l'est aujourd'hui dans les pays de l'UE pour répondre aux besoins des futurs véhicules.



Les capacités d'investissement à long terme du secteur sont soumises à une pression croissante et 37 % des équipementiers réduisent leurs investissements, les entreprises faisant tout leur possible pour maintenir leurs budgets de recherche et développement. Si l'industrie de la sous-traitance automobile progresse vers une mobilité climatiquement neutre, elle a besoin du soutien et de l'investissement des pouvoirs publics pour garantir la mise en place des conditions favorables nécessaires. Sans cela, les efforts de l'industrie pourraient être sapés et la transformation de la mobilité verte pourrait être compromise, estime le Clepa.