Neutralité CO2 : Vision et stratégie de Faurecia

Texte

Pour l'année 2020, notre empreinte CO 2 fut de 7,8 millions de tonnes pour la partie contrôlée par notre Groupe. Les biens et services achetés, le transport amont et aval et l'achat d'électricité ont représenté la majorité de nos émissions contrôlées. L'acier et les plastiques représentent à eux seuls 50 % de nos émissions de CO 2 .

En 2025, nous atteindrons la neutralité CO 2 pour nos opérations. Cela inclut les émissions directes des sites industriels que nous contrôlons et les émissions indirectes de l'énergie que nous achetons. Ces émissions sont respectivement appelées scope 1 et scope 2.

En ce sens, nous avons signé en 2020 un partenariat avec Schneider Electric, leader de la transformation digitale de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, en vue d'accélérer la neutralité CO 2 de nos émissions directes et indirectes.

Cette première phase de notre collaboration comprend le passage à une énergie produite à partir de carburants à faible teneur en carbone ou de sources renouvelables, et la réduction de l'énergie utilisée en adoptant des solutions digitales innovantes en matière d'efficacité et de récupération de chaleur. Nous équipons actuellement tous nos sites dans le monde de compteurs et de logiciels de pilotage pour surveiller et réduire la consommation d'électricité de plus de 15 %, ainsi que la consommation de chaleur de 20 %. Nos mesures visant à « utiliser mieux » reposeront, sur la production locale d'électricité (panneaux solaires) et l'achat d'énergie provenant de sources renouvelables, lorsque cela est possible.

Nous attendons des résultats quantifiables pour cette première étape de notre programme de neutralité CO 2 dès 2021.

D'ici 2030, nous aurons progressé vers la neutralité carbone pour nos émissions contrôlées (scope 3, à l'exclusion des émissions de CO 2 associées à la phase d'utilisation de nos produits). Cela inclura à la fois les émissions en amont (comme l'achat de matériaux et de services et les émissions intégrées dans nos bâtiments et équipements) et les émissions en aval (transport et élimination des déchets, par exemple).