Rachat d'Hella: Faurecia boucle son augmentation de capital

Paris (awp/afp) - L'équipementier automobile Faurecia a annoncé mercredi avoir bouclé son augmentation de capital de 705 millions d'euros, avec une opération sursouscrite à 187%, après l'acquisition de l'équipementier allemand Hella avec qui il forme désormais le groupe Forvia.

Soutenue par ses actionnaires principaux, la demande totale s'est élevée à environ 85,0 millions d'actions, soit environ 1,3 milliard d'euros, pour un taux de souscription de 187%.

Le pool familial Hueck et Roepke, qui avait cédé ses 60% de Hella, détient désormais 8,95% du capital. La holding de la famille Agnelli, Exor, détient 5,05%, et celle de famille Peugeot 3,10%. Les parts de Bpifrance et du constructeur chinois Dongfeng ont légèrement baissé dans le nouvel ensemble, à 2,16% et 1,97%.

"Par cette augmentation de capital, nous avons franchi une étape importante dans le refinancement de l'acquisition de Hella", a souligné le directeur général de Faurecia, Patrick Koller, dans un communiqué.

Après le retrait de son actionnaire historique Stellantis (ex-PSA), et en se mariant fin janvier sous le nom de Forvia avec le groupe familial allemand Hella, Faurecia a changé d'échelle: cette acquisition de 5,4 milliards d'euros fait du nouveau groupe le 7e équipementier technologique automobile mondial.

Avec ses 150'000 collaborateurs, Forvia vise pour 2022 entre 23 et 24 milliards d'euros de ventes, contre environ 22 milliards d'euros sur leurs exercices (décalés) pour 2021, selon des objectifs confirmés vendredi.

A l'horizon 2025, le groupe espère dépasser 33 milliards d'euros en ventes et vise une marge opérationnelle de plus de 8,5%, contre 5,5% prévus pour Faurecia pour 2021.

La nouvelle entité compte accélérer sa croissance en Asie, proposer une offre améliorée en matière d'électronique et d'électrification, ainsi que réduire à environ 10% de ses ventes son exposition au moteur à combustion interne.

