Solutions intelligentes pour les habitacles : l'innovation à multiples strates

Texte

Des études menées auprès de consommateurs ont démontré que les informations sur la sécurité sont parfois manquantes et deviennent ainsi un point sensible dans des conditions de conduite difficiles. Les utilisateurs ont notamment signalé que les dispositifs de sécurité ne fournissent pas suffisamment d'informations claires et précises sur les avertissements de changement de voie, le centrage automatique dans la voie et la surveillance de l'angle mort.

Face à ce besoin manifeste, les ingénieurs de Faurecia ont intégré des alertes de sécurité à l'éclairage décoratif, associant ainsi des caractéristiques fonctionnelles et esthétiques pour améliorer l'expérience de l'utilisateur au sein du cockpit. Les utilisateurs ont indiqué que les principaux avantages de cette solution sont l'avertissement de sécurité supplémentaire et par conséquent une meilleure tranquillité d'esprit pour le conducteur.

L'éclairage et la gestion thermique peuvent également être couplées. L'éclairage est alors positionné entre le revêtement et le panneau rayonnant. Après avoir mené une enquête, les utilisateurs ont de nouveau fait état d'un plus grand sentiment de confort et de tranquillité d'esprit. Les fonctionnalités de confort et de sécurité enregistrent entre 80 et 90 % d'intention d'utilisation.

L'association des caractéristiques esthétiques et fonctionnelles permet au constructeur automobile et à l'utilisateur final de personnaliser l'habitacle pour des applications grand public et haut de gamme. Plusieurs constructeurs européens ont déjà exprimé leur intérêt pour les fonctionnalités de sécurité avancées de Faurecia, qui seront intégrées dans les prochaines générations de véhicules haut de gamme et grand public.

Grâce à son activité Interiors, Faurecia développe et produit des systèmes complets pour l'habitacle des véhicules qui jouent un rôle clé dans l'intégration des techno-briques constituant le Cockpit du Futur. Ces solutions centrées sur l'humain modifient la manière dont les occupants interagissent avec l'intérieur des véhicules et ouvrent la voie pour la prochaine génération d'expériences utilisateur.