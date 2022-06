Systèmes de stockage d'hydrogène de grande capacité : Zero Emission Valley choisit Faurecia

Texte

Faurecia, une entreprise du groupe FORVIA, a remporté un contrat pour fournir des systèmes de stockage d'hydrogène grande capacité à la société Air Flow. Inclus dans un conteneur de taille standard, ces systèmes de stockage d'hydrogène seront destinés à alimenter des stations de recharge situées dans la Zero Emission Valley (ZEV), un projet dont HYmpulsion est le maître d'ouvrage.

L'objectif du projet ZEV est de déployer d'ici 2024, 1200 véhicules et 20 stations à hydrogène dont certaines seront équipées d'électrolyseur afin de produire de l'hydrogène à partir d'électricité renouvelable et sans émission de CO 2 .

HYmpulsion est une structure commerciale soutenue par l'ADEME et CINEA, dont les actionnaires sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, ENGIE, Michelin, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires. HYmpulsion vise à faire du territoire Auvergne-Rhône-Alpes un pionnier de la mobilité hydrogène en France, et l'un des premiers territoires européens neutres en carbone, tout en contribuant à créer des modèles rentables et reproductibles à l'échelle européenne.

Air Flow, spécialiste mondial de la logistique du gaz et acquéreur des systèmes de stockage hydrogène Faurecia, mettra ces conteneurs à disposition d'HYmpulsion au travers d'un contrat de location.

Le montant des investissements d'Air Flow s'élève à 9 millions d'euros et inclut le transport d'hydrogène ainsi que l'équipement de stockage nécessaire au déploiement de cette infrastructure au sein de la ZEV. Ce projet est un acte majeur pour la décarbonation des activités économiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il représente également une belle réussite pour la filière française de l'hydrogène, dont Air Flow et Faurecia sont des acteurs incontournables.

Faurecia s'appuiera sur son expertise dans le développement de systèmes de stockage hydrogène ainsi que sur son expérience dans le domaine de l'industrialisation pour délivrer des solutions sur mesure, plus légères, apportant une capacité de stockage supplémentaire. Ces solutions, intégrées dans un conteneur de taille standard, réduisent la consommation de carburant nécessaire à leur transport, diminuant ainsi son empreinte carbone.

Les systèmes de stockage d'hydrogène haute capacité de Faurecia seront clés pour le projet ZEV. Ils permettront le stockage et le transport de l'hydrogène entre les stations mères, les stations filles et les stations de recharge pour alimenter les flottes de véhicules.

Ces systèmes seront développés conjointement sur les centres de recherche et de développement de Faurecia à Bavans (France) et à Augsbourg (Allemagne). Les premiers conteneurs seront délivrés mi-2023. Ce contrat conforte Faurecia en sa position d'acteur incontournable de la chaîne de valeur hydrogène sur les solutions de distribution et de stockage d'hydrogène.