Nanterre (France), le 21 octobre 2022 VENTES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022 CROISSANCE DES VENTES DE 92 % SUR LE TRIMESTRE, PORTÉE PRINCIPALEMENT PAR : Une forte croissance en glissement annuel de la production automobile mondiale, favorisée par la base faible du T3 2021

Une surperformance de +140 pb et +490 pb retraitée d’un mix géographique défavorable de -350 pb, conduisant à une croissance organique (à périmètre et taux de change constants) de +31 %

Effet de périmètre de 54 % ou 1,8 Md€ lié à la consolidation de HELLA (à compter du 1er février)



En millions d'euros T3 2021* T3 2022* Variation Ventes, dont 3 426 6 591 92,4% Effet périmètre de Hella 1 835 53,6% Effet devises 272 7,9% Croissance organique (périmètre et taux de change constants) 1 058 30,9% Production automobile mondiale (en millions d'unités) 15 836 20 505 29,5% * Les chiffres du T3 2021 sont les chiffres de Faurecia uniquement tels que publiés en octobre 2021 ; les chiffres du T3 2022 sont ceux de FORVIA (Faurecia + 3 mois de consolidation de HELLA)

** Source : *S&P Global Mobility (anciennement IHS Markit) du mois d’octobre 2022 (segment véhicules en adéquation avec les chiffres de la CAAM pour la Chine) PRÉVISIONS DE VENTES POUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE 2022 REVISEES EN HAUSSE À ENTRE 24,5 ET 25,5 Md€ (contre 23 à 24 Md€ précédemment) → VENTES DU T3 DE 6,6 Md€, EN HAUSSE DE 92 % EN DONNÉES PUBLIÉES ET DE 31 % SUR UNE BASE ORGANIQUE Les ventes incluent au T3 un effet de périmètre de 1,8 Md€, soit 54 % des ventes de l’année dernière, lié à la consolidation de HELLA à partir du 1 er février.

février. Sur une base organique (Faurecia seulement et hors effet devises), les ventes ont progressé de 31 %, surperformant la production automobile mondiale de +140 pb et +490 pb retraitée d’un mix géographique défavorable de -350 pb.

Toutes les régions ont enregistré une forte croissance et ont surperformé la production automobile régionale.



→ RÉVISION À LA HAUSSE DES PRÉVISIONS DE VENTES POUR L’EXERCICE 2022 Prévisions de ventes revues à la hausse à entre 24,5 milliards d’euros et 25,5 milliards d’euros (contre 23 à 24 Md€ d’euros précédemment), afin de refléter l’évolution des taux de change et la révision de l’estimation de la production automobile mondiale à 77 millions de VL (contre 74 millions de VL précédemment),

(contre 23 à 24 Md€ d’euros précédemment), (contre 74 millions de VL précédemment), Marge opérationnelle confirmée entre 4 et 5 % des ventes,

Flux de trésorerie net confirmé à l’équilibre.



→PROGRAMME DE DÉSENDETTEMENT ET DE CESSION EN BONNE VOIE, AINSI QUE LA FINALISATION DU REFINANCEMENT DE L’ACQUISITION DE HELLA Depuis l’annonce des résultats du S1 2022 (25 juillet) : HELLA a annoncé la cession de sa participation de 33 % dans la coentreprise HBPO à son co-actionnaire Plastic Omnium pour 290 M€ ; le reste du programme de cession de 1 Md€ du Groupe d’ici fin 2023 est bien engagé

Des financements pour un montant total de 0,5 Md€ ont été signés à des conditions attractives dans l’environnement actuel et la partie du bridge-to-loan restant à refinancer est limitée à environ 0,9 Md€, pour un coût d’acquisition total de 5,4 Md€ → CAPITAL MARKETS DAY ET SUSTAINABILITY DAY LES 3 ET 4 NOVEMBRE Patrick KOLLER, directeur général de Faurecia, a déclaré : « FORVIA a enregistré une forte croissance de ses ventes au troisième trimestre, grâce à sa surperformance sur le marché et à l’effet de la consolidation de HELLA, ainsi qu’à une base de comparaison favorable en termes de production automobile mondiale. Au cours du trimestre, nous avons surperformé dans toutes nos principales zones géographiques : en Europe, où la disponibilité des semi-conducteurs s’est légèrement améliorée, mais aussi en Amérique du Nord et en Chine, où a été enregistrée une forte reprise après les mesures de confinement liées à la COVID dans des villes importantes. Compte tenu de l’évolution de la production automobile mondiale au cours des derniers trimestres et des perspectives pour la fin de cette année, nous révisons à la hausse nos perspectives prudentes concernant la production automobile mondiale pour l’ensemble de l’année à 77 millions de véhicules légers, contre 74 millions précédemment. Avec cette nouvelle hypothèse, et également compte tenu de l’évolution des taux de change, nous révisons également à la hausse nos prévisions de ventes consolidées pour l’année à entre 24,5 milliards d’euros et 25,5 milliards d’euros, contre une prévision antérieure comprise entre 23 et 24 milliards d’euros. Dans un environnement macroéconomique toujours difficile, nous nous concentrons sur trois objectifs majeurs : Finaliser le refinancement de l’acquisition de HELLA et désendetter le Groupe, Protéger notre marge opérationnelle à court terme et notre génération de trésorerie dans un environnement très inflationniste, Continuer à construire un carnet de commandes solide et sélectif, grâce à la combinaison unique des technologies et innovations de Faurecia et de HELLA. Nous aurons l’occasion de détailler ces priorités ainsi que nos actions à court et à long terme lors du la Journée du Capital Markets Day qui se tiendra le 3 novembre, suivie le lendemain d’un événement spécifiquement dédié à notre feuille de route pour le développement durable. » Le conseil d’administration, sous la présidence de Michel de ROSEN, s’est réuni le 20 octobre et a revu le présent communiqué de presse.





Le « résultat opérationnel » présenté comme principal indicateur de performance de Faurecia est le résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels acquis via le regroupement d’entreprises.





« L’EBITDA ajusté » est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + la dépréciation et l’amortissement des actifs. Afin d’être en parfaite conformité avec la réglementation de l’AEMF (Autorité européenne des marchés financiers), le Groupe utilisera ce terme d ’« EBITDA ajusté » à partir du 1 er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (cela signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu’en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022).





La « clause relative aux engagements bancaires » est le ratio « dette financière nette en fin de période » par rapport à l ’« EBITDA ajusté des 12 derniers mois » ; il est testé deux fois par an, au 30 juin et au 31 décembre.





Toutes les autres définitions sont expliquées à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».





Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale se réfèrent aux prévisions S&P Global Mobility (anciennement IHS Markit) du mois d’octobre 2022 (segment véhicules en adéquation avec les chiffres de la CAAM pour la Chine, c’est à dire en excluant les véhicules > 3,5 t).



PRINCIPALES RÉALISATIONS DEPUIS L’ANNONCE DES RÉSULTATS DU S1 2022 Depuis le 25 juillet 2022 : Le 28 juillet, HELLA a annoncé la cession de sa participation de 33 % dans la JV HBPO à son co-actionnaire Plastic Omnium pour 290 M€



Il s’agit d’une nouvelle étape franchie par HELLA pour renforcer son profil en tant que société technologique avec l’éclairage (Lighting), les composants électroniques (Electronics) et les solutions pour le cycle de vie (Lifecycle Solutions) au cœur de ses activités. Réalisation attendue au quatrième trimestre 2022. Il s’agit également de la première étape du programme de cession de 1 Md€ du Groupe d’ici fin 2023, en contribution au désendettement du Groupe après l’acquisition de HELLA. Le 18 août, HELLA a annoncé ses perspectives pour la prochaine période de 12 Mois (juin 2022 à mai 2023) Ventes comprises entre 7,1 et 7,6 Md€ (contre 6,3 Md€ pour l’exercice 2021/2022) Marge d’EBIT ajustée comprise entre 5,5 % et 7,0 % (contre 4,4 % enregistrés sur l’exercice 2021/2022)





Les prises de commandes de FORVIA (Faurecia + HELLA) ont continué à se développer à un rythme soutenu au cours du trimestre, tout en maintenant la sélectivité sur les programmes, avec 24,5 Mds€ signés depuis le début de l’année



Parmi les principaux contrats obtenus, citons un important contrat de 2 Md€ de ventes sur la durée totale du programme avec Daimler pour des sièges complets (1ère et 2e rangées), un contrat conclu avec un leader mondial des camions longue distance pour la première production massive de systèmes de stockage d’hydrogène et des contrats pour équiper 8 véhicules électriques différents des fabricants allemands de premier plan avec des Front Phygital Shields (Lighting) multifonctions. De nouvelles étapes ont été franchies dans le processus de refinancement de l’acquisition de HELLA



De nouveaux financements pour 0,5 Md€ ont été signés au T3 à des conditions attractives. La partie restante du « bridge-to-loan » (à refinancer d’ici mi-août 2023) est désormais de 0,9 Md€. Elle sera refinancée par le biais de nouveaux financements et/ou des prochains désinvestissements. Les activités hydrogène de Faurecia, ainsi que celles de Symbio (coentreprise à 50/50 avec Michelin), ont été sélectionnées comme étant d’intérêt européen commun



La Commission européenne a approuvé un projet important d’intérêt européen commun (IPCEI) visant à soutenir la recherche et l’innovation, le premier déploiement industriel et construction d’infrastructures pertinentes dans la chaîne de valeur de l’hydrogène. Ce projet, appelé « IPCEI Hy2Use », a été préparé et notifié conjointement par treize États membres, dont la France. Faurecia et Symbio font partie des 10 projets soutenus par l’État français dans le cadre de l’IPCEI. À compter du 19 septembre, Faurecia a été intégrée dans le classement Euronext CAC 40 ESG® qui regroupe les 40 entreprises du CAC® Large 60 qui démontrent les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).



VENTES DU GROUPE GROUPE (en millions d'euros) T3 2021 Effet Organique Effet périmètre T3 2022 Variation devises (Faurecia (HELLA seulement) 3 mois) Prod. auto. mondiale (millions unités) 15 836 20 505 29,5% Ventes 3 426 272 1 058 1 835 6 591 92,4% % de l'année précédente 7,9% 30,9% 53,6% Surperformance (bps) 140 Les ventes du trimestre s’établissent à 6 591 millions d’euros, en hausse de 92,4 % en données publiées. Elles comprennent notamment : Un effet de change positif de 272 millions d’euros représentant 7,9 % des ventes du T3 2021, principalement en raison de l’évolution de l’USD et du CNY par rapport à l’euro,

Un effet de périmètre de 1 835 millions d’euros, soit + 53,6 % des ventes de l’exercice précédent, qui correspond à la consolidation de HELLA pendant 5 mois (à partir du 1er février 2022). En organique, les ventes ont progressé de 30,9 % sur le trimestre. Cette forte croissance organique se compare à une croissance de 29,5 % de la production automobile mondiale, un chiffre solide qui reflète une base comparable facile au T3 2021, fortement impactée par la pénurie de semi-conducteurs et les arrêts de production associés. La surperformance sur le trimestre s’est établie à +140 pb et +490 pb après retraitement pour un impact défavorable du mix géographique de -350 pb au cours du trimestre. VENTES PAR ACTIVITÉ SEATING (30 % des ventes consolidées du Groupe sur la période) SEATING (en millions d’euros) T3 2021 Effet Organique T3 2022 Variation devises (Faurecia change seulement) Prod. auto. mondiale (millions unités) 15 836 20 505 29,5% Ventes 1 305 122 533 1 960 50,2% % de l'année précédente 9,3% 40,9% Surperformance (bps) 1 140 Forte surperformance des ventes de 1 140 pb, alimentée par : Une forte croissance organique de +67 % en Chine contre +32 % pour la production automobile chinoise, reflétant la hausse des ventes aux équipementiers chinois (notamment BYD), à un grand constructeur américain de véhicules éléctriques et à de nouveaux entrants,

Une croissance organique solide de +33 % en Amérique du Nord contre une production automobile américaine de +26 % ; surperformance inférieure à celle des trimestres précédents, l’effet de base étant moins favorable (nouveaux programmes d’envergure lancés au S2 2021),

Une croissance organique solide de +28 % en Europe, globalement en ligne avec la production automobile régionale, portée par VW, BMW et Stellantis.



INTERIORS (20 % des ventes consolidées du Groupe sur la période) INTERIORS (en millions d’euros) T3 2021 Effet Organique T3 2022 Variation devises (Faurecia change seulement) Prod. auto. mondiale (millions unités) 15 836 20 505 29,5% Ventes 997 60 276 1 333 33,7% % de l'année précédente 6,0% 27,7% Surperformance (bps) -180 Les ventes organiques ont progressé de 28 %, légèrement inférieures à la croissance de la production automobile : Solide croissance organique de 32 % en Europe, surperformant la production automobile régionale d’environ 400 pb,

Les ventes en Amérique du Nord ont progressé de 29 % en croissance organique, surperformant également la production automobile régionale d’environ 300 pb,

En Asie, les ventes ont progressé de 20 %, sous-performant la production automobile régionale en raison d’un mix clients défavorable au cours du trimestre.



CLEAN MOBILITY (18 % des ventes consolidées du Groupe sur la période) CLEAN MOBILITY (en millions d’euros) T3 2021 Effet Organique T3 2022 Variation devises (Faurecia change seulement) Prod. auto. mondiale (millions unités) 15 836 20 505 29,5% Ventes 928 77 202 1 207 30,1% % de l'année précédente 8,3% 21,8% Surperformance (bps) -770 Les ventes organiques ont progressé de 22 %, chiffre inférieur à la croissance de la production automobile mondiale : La croissance organique des ventes est globalement en ligne avec la production automobile régionale en Europe,

En Amérique du Nord et en Asie, les ventes ont progressé respectivement de 12 % et 16 %, en dessous de la production automobile régionale : la sous-performance du trimestre est due à un mix clients défavorable en Amérique du Nord au cours du trimestre et à une forte croissance des BEV (véhicules électriques à batterie) en Asie. CLARION ELECTRONICS (4 % des ventes consolidées du Groupe sur la période) CLARION ELECTRONICS (en millions d’euros) T3 2021 Effet Organique T3 2022 Variation devises (Faurecia change seulement) Prod. auto. mondiale (millions unités) 15 836 20 505 29,5% Ventes 195 14 47 256 31,0% % de l'année précédente 7,2% 23,9% Surperformance (bps) -560 Les ventes organiques ont progressé de 24 %, chiffre inférieur à la croissance de la production automobile mondiale : La croissance des ventes a été principalement tirée par l’Amérique du Nord, avec une croissance organique de +47 %,

Les ventes en Chine n’ont progressé que de 4,2 % sur le trimestre, sous-performant l’ensemble de la production automobile chinoise en raison de l’arrêt de l’usine de Fengcheng, en raison du confinement Covid dans la région de Jiangxi

Les ventes dans d’autres pays asiatiques (hors Chine) ont également fortement progressé de +37 %.



Effet de périmètre dû à l’intégration de HELLA de 1,8 Md€ sur le trimestre (consolidée depuis le 1er février) Effet de périmètre HELLA (3 mois, consolidée depuis le 1/2/2022) en millions d'euros T3 2022 Contribution aux ventes 1 835 dont Lighting 745 Electronics 850 Lifecycle Solutions 240 Lighting (11 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)



L’éclairage a bénéficié de la hausse des volumes de production après le lancement des séries l’année précédente. Electronics (13 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)



L’électronique a également enregistré une forte croissance, avec une forte demande de solutions de gestion de l’énergie. Lifecycle Solutions (4 % des ventes consolidées du Groupe sur la période)



Les solutions de cycle de vie ont été tirées par la croissance du segment de l’après-vente et des applications spéciales. VENTES PAR RÉGION EUROPE (40 % des ventes consolidées du Groupe sur la période) EUROPE (en millions d'euros) T3 2021 Effet Organique Effet périmètre T3 2022 Variation devises (Faurecia (HELLA seulement) 3 mois) Prod. auto. mondiale (millions unités) 2 980 3 584 20,3% Ventes 1 339 -30 381 957 2 647 97,7% % de l'année précédente -2,3% 28,5% 71,5% Surperformance (bps) 820 Croissance organique des ventes de 28,5 %, surperformant la production automobile régionale de 820 pb : Les activités Seating, Interiors et Clean Mobility ont enregistré une forte croissance organique légèrement inférieure à 30 %,

Clarion Electronics a enregistré une faible croissance organique à un chiffre. AMERIQUE DU NORD (26 % des ventes consolidées du Groupe sur la période) AMERIQUE DU NORD (en millions d'euros) T3 2021 Effet Organique Effet périmètre T3 2022 Variation devises (Faurecia (HELLA seulement) 3 mois) Prod. auto. mondiale (millions unités) 2 952 3 669 24,3% Ventes 903 187 240 398 1 728 91,3% % de l'année précédente 20,7% 26,5% 44,1% Surperformance (bps) 220 Croissance organique des ventes de 26,5 %, surperformant la production automobile régionale de 220 pb : Les activités Seating, Interiors et Clarion Electronics ont enregistré une forte croissance organique supérieure ou égale à +30 %,

L’activité Clean Mobility affiche une croissance organique à deux chiffres (+12 %). ASIE (29 % des ventes consolidées du Groupe sur la période) ASIE (en millions d'euros) T3 2021 Effet Organique Effet périmètre T3 2022 Variation devises (Faurecia (HELLA seulement) 3 mois) Prod. auto. mondiale (millions unités) 8 822 11 788 33,6% Ventes 1 000 114 356 455 1 925 92,5% % de l'année précédente 11,4% 35,6% 45,5% Surperformance (bps) 200 Croissance organique des ventes de 35,6 %, surperformant la production automobile régionale de 200 pb, portée par : L’activité Seating en croissance organique de +61 %

La croissance organique de +37 % de Clarion Electronics dans d’autres pays asiatiques (hors Chine). En Chine, les ventes s’élèvent à 1 566 M€ et progressent de 38,4 % en organique. RESTE DU MONDE (5 % des ventes consolidées du Groupe sur la période) RESTE DU MONDE (en millions d'euros) T3 2021 Effet Organique Effet périmètre T3 2022 Variation devises (Faurecia (HELLA seulement) 3 mois) Ventes 184 1 82 25 292 58,4% % de l'année précédente 0,8% 44,4% 13,3% En Amérique du Sud, qui représentait environ les 3/4 du total, les ventes organiques ont augmenté de 49,1 % en 2021, soit une forte surperformance de 1 580 pb principalement tirée par les ventes à Stellantis et à VW. POINT SUR LES SUJETS EN COURS Programme de cession annoncé de 1 Md€ d’ici fin 2023 :



HELLA a annoncé le 28 juillet la cession de sa participation de 33,33 % dans HBPO à son co-actionnaire Plastic Omnium. Le prix d’achat convenu est d’environ 290 millions d’euros et la transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2022. Avec cette décision, HELLA poursuit son processus de gestion de son portefeuille, renforçant son profil de société technologique spécialisée, avec ses branches Lighting, Electronics et Lifecycle Solutions. Cette cession constitue une première étape significative du programme de cession d’actifs non stratégiques du Groupe FORVIA de 1 Md€ d’ici fin 2023, dans le cadre du plan de réduction de sa dette nette consolidée suite à l’acquisition de HELLA. Elle représente près de 30 % de l’objectif total et confirme que le programme est en bonne voie, tant en termes de montant total que d’échéance. Refinancement de l’acquisition de HELLA :



Depuis juillet, Faurecia a encore réduit de 500 millions d’euros la partie restante du prêt-relais (bridge-to-loan) à refinancer après l’acquisition de HELLA, par le biais d’un prêt de 300 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement et d’un prêt de 210 millions de dollars auprès de banques latino-américaines. Depuis l’annonce de l’acquisition de HELLA (août 2021), Faurecia a préfinancé et refinancé plus de 3 milliards d’euros de dette à un coût moyen inférieur à 3,25 %. La finalisation attendue de la cession de sa participation dans HBPO par HELLA réduira la dette financière nette consolidée du Groupe de 290 millions d’euros, le prêt-relais qui sera refinancé d’ici août 2023 s’élève désormais à 900 millions d’euros, qui seront refinancés par la combinaison de nouveaux instruments de dette et du produit des prochaines étapes du programme de cessions en cours. Gestion des prix de l’énergie :



En 2021 (« année de référence »), le total de la facture énergétique Faurecia + HELLA (électricité env. 70 % + gaz env. 30 %) s’élevait à environ 170 M€, soit 0,7 % des ventes. Des politiques de couverture historiques très efficaces permettent de protéger largement la facture énergétique du Groupe contre la forte hausse actuelle des prix de l’électricité et du gaz. Outre les politiques de couverture, des mesures d’économies d’énergie ont déjà été mises en place et l’autoproduction s’accélère : Les mesures d’économies d’énergie devraient représenter environ 22 % (fin 2023), y compris le week-end et le « night flexing »

L’autoproduction par le biais de panneaux solaires (120 GWh installés) devrait représenter 7 % supplémentaires (fin 2023) Grâce à des politiques de couverture efficaces et à des mesures d’auto-assistance, la facture énergétique du Groupe ne devrait croître que de 1,8x en 2023 par rapport à l’« année de référence » 2021, tandis que les prix de l’énergie en Europe ont progressé de plus de 10x. MISE À JOUR DES PRÉVISIONS 2022 (Faurecia incluant 11 Mois de consolidation de HELLA) AVEC RELÈVEMENT DES OBJECTIFS DE VENTES ENTRE 24,5 ET 25,5 MD€ ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS DE MARGE OPÉRATIONNELLE ET DE FLUX DE TRÉSORERIE NET A ce stade de l’année, Faurecia révise à la hausse son hypothèse de production automobile mondiale en 2022 à 77 millions de VL, contre 74 millions précédemment. Cette nouvelle hypothèse reste toutefois prudente par rapport à la dernière prévision de 79,0 millions de VL de S&P Global Mobility (en date d’octobre 2022). Reflétant : cette hypothèse révisée à 77 millions de VL produits dans le monde en 2022,

une actualisation des hypothèses de change (notamment USD/€ actuellement à 1,05 en moyenne en 2022, contre 1,13 précédemment), les prévisions de ventes du groupe sont revues à la hausse pour atteindre entre 24,5 milliards d’euros et 25,5 milliards d’euros (contre 23 à 24 milliards d’euros précédemment). Les objectifs de marge opérationnelle et de flux de trésorerie nets pour l’exercice sont confirmés. Les prévisions pour l’année 2022 sont désormais les suivantes : Ventes comprises entre 24,5 milliards d’euros et 25,5 milliards d’euros (contre 23 Md€ et 24 Md€ précédemment),

(contre 23 Md€ et 24 Md€ précédemment), Marge opérationnelle comprise entre 4 et 5 % des ventes,

Flux de trésorerie net à l’équilibre (y compris constitution d’un stock de sécurité pour sécuriser les approvisionnements compte tenu des risques de pénurie d’énergie en Europe).



En outre, le Groupe confirme son objectif d’un ratio dette nette/EBITDA ajusté ≤ 3x à la fin de l’année 2022. Tous les objectifs financiers sont basés sur des taux de change moyens en 2021 de 1,05 pour la paire USD/€ et de 7,07 pour la paire CNY/€. Ces orientations supposent qu’aucun confinement majeur n’affecte la production ou les ventes au détail dans une région automobile au cours du T4 et tient compte de la dernière mise à jour par le Groupe de l’impact net de l’augmentation des coûts. DATES À RETENIR Le 3 novembre, FORVIA organisera un Capital Markets Day près de Paris



Le Capital Markets Day comprendra la réunion des analystes de HELLA conformément à la section 55 des règles boursières pour le Frankfurter Wertpapierbörse (FWB). Le 4 novembre, FORVIA organisera un Sustainability Day près de Paris



Faurecia et HELLA présenteront leur ambition zéro émission nette de FORVIA, la feuille de route en matière de développement durable et le plan d'action. Les deux événements auront lieu au Dock Eiffel, 50, avenue du Président Wilson, 93210 Saint Denis (France).

La présentation commerciale du T3 2022 de Faurecia est également disponible sur le site Internet de Faurecia : www.faurecia.com Un webcast aura lieu ce jour à 09 h00 (heure de Paris). Si vous souhaitez suivre la présentation via le webcast, utilisez le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/h2ppuyvq Une rediffusion sera disponible dès que possible. Vous pouvez également suivre la présentation via une conférence téléphonique : France : +33 (0)1 70 91 87 04

: +33 (0)1 70 91 87 04 Royaume-Uni : +44 1 212 818 004

: +44 1 212 818 004 États-Unis : +1 718-705-8796



Calendrier financier 3 novembre 2022 : Capital Markets Day

4 novembre 2022 : Sustainability Day

Janvier 2023 : CES à Las Vegas











Contacts







Presse

media@faurecia.com





Analystes/investisseurs

Marc MAILLET

Directeur des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@forvia.com







À propos de Faurecia Faurecia, société du groupe FORVIA, est un leader mondial de la technologie automobile. Avec 250 sites industriels, 39 centres de R&D et 111 000 collaborateurs répartis dans 33 pays, Faurecia opère dans quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. En 2021, le Groupe a réalisé 15,6 Md€ de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l’indice CAC Next 20. www.faurecia.com À propos de FORVIA FORVIA, septième acteur mondial des technologies automobiles, rassemble les technologies complémentaires et les forces industrielles de Faurecia et HELLA. Avec près de 300 sites industriels, 75 centres de R&D et 150 000 collaborateurs, dont plus de 35 000 ingénieurs dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié des constructeurs automobiles du monde entier en matière d’innovation et d’intégration. Le Groupe propose des solutions pour une mobilité sûre, durable, avancée et personnalisée. FORVIA a pour ambition d’être un acteur du changement concentré sur l’avenir et la transformation de la mobilité. www.forvia.com Avertissement

Cette présentation contient certaines déclarations prospectives concernant Faurecia. Ces déclarations prospectives représentent des évolutions ou des objectifs et ne peuvent être interprétées comme constituant des prévisions concernant les futurs résultats ou tout autre indicateur de performance de Faurecia. Dans certains cas, il est possible d’identifier ces déclarations prospectives par des mots prospectifs, tels que « estimer », « s’attendre à », « anticiper », « projeter », « planifier », « avoir l’intention de », « objectif », « penser », « prévoir », « probable », « peut », « devrait », « but », « cible », « pourrait », « prédire », « continuer », « convaincu » et « confiant », la forme négative ou plurielle de ces mots et toute autre terminologie comparable Les déclarations prospectives figurant dans le présent document comprennent, de façon non-exhaustive, des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses qui les sous-tendent, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses relatives aux stratégies commerciales actuelles et futures (y compris l’intégration réussie de HELLA au sein du groupe Faurecia), les attentes et les déclarations concernant l’exploitation de l’activité de Faurecia, ainsi que l’exploitation, la direction et le succès futurs de l’activité de Faurecia.

Bien que Faurecia estime que ses prévisions soient fondées sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques, connus ou inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs, y compris l’impact mondial de l’épidémie de COVID-19 et la durée et la gravité de cette épidémie sur les activités et l’exploitation de Faurecia, tous ces facteurs pouvant être indépendants de la volonté de Faurecia et pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Pour une description détaillée de ces risques, de ces incertitudes et d’autres facteurs, veuillez-vous référer aux documents publics déposés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF»), aux communiqués de presse, aux présentations et, en particulier, à ceux décrits en section 2. « Facteurs et maîtrise du risque » du Document d’enregistrement universel 2021 de Faurecia déposé par la société auprès de l’AMF le 6 avril 2022 sous le numéro D. 22- 0246 (dont une copie est disponible sur www.faurecia.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Faurecia ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Toute information relative aux performances passées contenue dans le présent document ne constitue pas une garantie de performances futures. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une recommandation d’investissement ou comme un conseil juridique, fiscal, d’investissement ou comptable.

Les données historiques relatives à HELLA comprises dans cette présentation ont été fournis à Faurecia par HELLA dans le cadre du processus d’acquisition. Ces données historiques n’ont ni été vérifiées ni fait l’objet d’une quelconque revue même limitée par les commissaires aux comptes de Faurecia. HELLA reste une société cotée en bourse. Pour obtenir plus d’informations sur HELLA, vous pouvez consulter le site www.hella.com.

Cette présentation ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres Faurecia. ANNEXES DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT 1. Croissance des ventes



L’évolution des ventes de Faurecia sur un an comprend trois éléments : un « effet de change » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente,

» calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente, un « effet de périmètre » (acquisition/cession),

(acquisition/cession), et la « croissance à taux de change constants ».



Faurecia définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros. Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ». En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une « croissance organique ». 2. Résultat opérationnel



Le résultat opérationnel est le principal indicateur de performance du groupe Faurecia. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte : de l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ;

des autres produits et charges opérationnels non récurrents, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de restructuration et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ;

des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ;

des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ;

des impôts. 3. EBITDA AJUSTÉ « L’EBITDA ajusté » est le résultat opérationnel tel que défini ci-dessus + la dépréciation et l’amortissement des actifs. Afin d’être en parfaite conformité avec la réglementation de l’AEMF (Autorité européenne des marchés financiers), le Groupe utilisera ce terme d’« EBITDA ajusté » à partir du 1er janvier 2022 à la place du terme « EBITDA » précédemment utilisé (cela signifie que les agrégats « EBITDA » jusqu’en 2021 sont comparables aux agrégats « EBITDA ajusté » à partir de 2022). 4. Cash-flow net



Le cash-flow net est défini comme suit : l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement duquel on soustrait les (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus. 5. Dette financière nette



La dette financière nette est définie comme suit : la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16). RÉPARTITION PAR TRIMESTRE DES VENTES PROFORMA DE FORVIA 2021 (le proforma 2021 de FORVIA est présenté au chapitre 6 du Document d’enregistrement universel 2021 de Faurecia) Ventes en M€ (non audité) T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 2021 Faurecia 2021, publié 4 005 3 778 3 426 4 409 15 618 HELLA 12/2020 - 11/2021 1 679 1 622 1 444 1 572 6 317 Opérations réciproques -9 -9 -9 -9 -36 FORVIA proforma 2021 5 675 5 391 4 861 5 972 21 898 Pièce jointe FORVIA Q3 2022 Sales press release def FR

