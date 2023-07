FAVO Capital, Inc. a annoncé l'arrivée de l'Honorable Ernest F. Hart au sein de son Conseil consultatif. L'honorable Ernest F. Hart a récemment quitté la police de New York où il occupait le poste de commissaire adjoint chargé des questions juridiques. M. Hart a été conseiller spécial principal à la Bourse de New York et juge à la Cour suprême de l'État de New York, en tant que juge du tribunal pénal de la ville de New York.

En outre, il est professeur adjoint au Manhattan College et au Queensborough Community College. Avant de siéger au tribunal, M. Hart était doyen associé et directeur des opérations du Columbia University Medical Center/Affiliation at Harlem Hospital. Il a commencé sa carrière juridique au bureau du procureur du comté de New York et a été président du comité d'examen des plaintes civiles de la ville de New York.

L'honorable Hart est actuellement président du Martin De Porres Group and Family Services, qui s'occupe des jeunes à risque et de leurs familles. M. Hart est titulaire d'un doctorat en droit de la faculté de droit de l'université de Villanova, d'une maîtrise en théologie du séminaire St. Joseph et d'une licence en arts de l'université Fordham.

En tant que membre du conseil consultatif de FAVO Capital, l'Honorable Ernest F. Hart jouera un rôle essentiel en fournissant des conseils juridiques et en veillant au respect de la réglementation.