Faw Car Co., Ltd. est spécialisé dans la construction et la commercialisation de véhicules automobiles. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - vente de véhicules : marques Benteng, Hongqi, Mazda6 et Wagon ; - vente d'accessoires ; - prestations de financement des ventes.

Secteur Fabricants de voitures et camions