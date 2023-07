FB Financial Corporation est une société de portefeuille financier. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, FirstBank (la Banque). Son segment bancaire offre une gamme de produits et de services de dépôt et de prêt aux entreprises, aux commerces et aux consommateurs. Son segment hypothécaire propose des produits hypothécaires résidentiels conformes à tous les services, y compris des services de prêts résidentiels conformes, par le biais de deux canaux de distribution : le détail et ConsumerDirect. Ce segment comprend également la gestion des prêts hypothécaires résidentiels et le conditionnement et la titrisation des prêts aux organismes gouvernementaux. La Banque fournit une gamme de services bancaires commerciaux et de consommation à des clients sur des marchés sélectionnés du Tennessee, de l'Alabama, du sud du Kentucky et du nord de la Géorgie. Elle exploite environ 82 succursales à service complet desservant les zones statistiques métropolitaines du Tennessee. Elle fournit également des services bancaires à environ 16 marchés communautaires à travers le Tennessee et la Géorgie du Nord.

Secteur Banques