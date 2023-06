Données financières USD EUR CA 2022 22,8 M - 20,9 M Résultat net 2022 6,31 M - 5,77 M Dette nette 2022 35,9 M - 32,9 M PER 2022 9,73x Rendement 2022 - Capitalisation 52,5 M 52,5 M 48,1 M VE / CA 2021 3,63x VE / CA 2022 4,26x Nbr Employés - Flottant - Graphique FCN BANC CORP. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Thomas D. Horninger Secretary April A. Berne Chief Financial Officer & Treasurer Kenneth T. Wanstrath Chairman Kimmerly D. Johnson Chief Technology Officer James R. Clark Chief Operating Officer, Co-Secretary & VP