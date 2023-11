(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Bank of Georgia Group PLC - Banque basée à Tbilissi - Une personne étroitement liée au directeur Alasdair Breach, Gemsstock Ltd achète 17 500 actions à 14,89 GBP chacune, d'une valeur de 260 575 GBP le 26 mai, et 11 000 actions à 15,40 GBP chacune, d'une valeur de 169 400 GBP le 27 mai.

Melrose Industries PLC - Fabricant basé à Birmingham, Angleterre - Le directeur non exécutif David Lis vend 51 400 actions à 5,42 GBP chacune, d'une valeur de 278 588 GBP, jeudi.

FD Technologies PLC - Groupe basé à County Down, en Irlande du Nord, comprenant plusieurs entreprises axées sur les données, notamment les fournisseurs de technologies et de solutions numériques KX, First Derivative et MRP - Le directeur général Seamus Keating achète 10 500 actions à 9,26 GBP chacune, d'une valeur totale de 97 230 GBP, mercredi.

