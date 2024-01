FDM Group (Holdings) plc est un fournisseur mondial de services professionnels basé au Royaume-Uni, spécialisé dans les technologies de l'information (TI). Les principales activités de la société consistent à recruter, former et déployer ses propres consultants permanents en informatique et en gestion auprès des clients, sur place ou à distance. La société se spécialise dans un éventail de disciplines techniques et commerciales, notamment le développement, les tests, la gestion des services informatiques, le bureau de gestion de projet, l'ingénierie des données, l'informatique en nuage, le risque, la réglementation et la conformité, l'analyse commerciale, la veille stratégique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et l'automatisation des processus robotisés. Ses consultants commerciaux travaillent avec les clients sur des programmes de transformation opérationnelle et commerciale pour aider à la fois à la mise en œuvre et à la livraison des projets, ainsi qu'à fournir un soutien continu. Ses consultants techniques travaillent au sein des équipes informatiques de ses clients pour soutenir des projets complexes et fournir des solutions aux problèmes de l'entreprise.

Secteur Services et conseils en informatique