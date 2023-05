Le groupe FDM met en garde contre un ralentissement de ses activités au deuxième trimestre

FDM Group Holdings PLC - fournisseur de services professionnels axés sur les technologies de l'information - déclare avoir réalisé des transactions conformes aux attentes au cours des trois premiers mois de 2023. Il note un ralentissement des échanges dans tous ses territoires d'activité au deuxième trimestre en raison de l'incertitude macroéconomique et géopolitique mondiale, y compris "en particulier les problèmes récents bien signalés dans le secteur bancaire et financier", ajoute FDM. Toutefois, l'entreprise se dit optimiste quant à l'amélioration de la confiance dans le secteur bancaire et financier.

Le président David Lister déclare : "Le groupe a réalisé des opérations conformes aux attentes du conseil d'administration au cours des trois premiers mois de l'exercice financier. L'incertitude macro-économique et géopolitique qui persiste à l'échelle mondiale, y compris en particulier les problèmes récents bien connus dans le secteur bancaire et financier, a entraîné un ralentissement des activités dans tous nos territoires d'exploitation au cours du deuxième trimestre."

Cours actuel de l'action : 627,00 pence l'unité, en baisse de 3,8 % mardi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 32

