La Federal Home Loan Mortgage Corporation est une entreprise parrainée par le gouvernement. La société est engagée dans l'achat de prêts hypothécaires résidentiels unifamiliaux et multifamiliaux accordés par des prêteurs. Le segment Single-Family de la société fournit des liquidités et soutient le marché hypothécaire unifamilial par le biais d'une variété d'activités qui comprennent l'achat, la titrisation et la garantie de prêts unifamiliaux accordés par des prêteurs. L'activité "Single-Family" consiste à fournir des liquidités au marché en achetant et en titrisant des prêts hypothécaires et en émettant des titres hypothécaires garantis, en transférant le risque de crédit, en menant des activités d'atténuation des pertes et en investissant dans des investissements liés aux prêts hypothécaires et dans d'autres investissements. Le segment multifamilial comprend l'achat, la titrisation et la garantie de prêts multifamiliaux, les investissements dans des prêts multifamiliaux et des titres liés à des hypothèques, ainsi que la gestion du risque de crédit et du risque de marché des prêts hypothécaires multifamiliaux.