Les résultats du deuxième trimestre des grandes banques devraient mettre en lumière les sombres perspectives des prêts hypothécaires américains.

Après avoir embauché des dizaines de milliers d'employés entre 2018 et 2020 pour faire face à l'envolée des montages et des refinancements de prêts hypothécaires sous l'effet des faibles taux d'intérêt, le secteur hypothécaire réduit ses effectifs. Les banques américaines, dont JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co, ont commencé à réduire leur personnel, et d'autres licenciements dans le secteur sont attendus dans les mois à venir, ont déclaré des analystes et des économistes.

"Au cours du prochain ou des deux prochains mois, nous verrons le gros des licenciements", a déclaré Doug Duncan, économiste en chef chez Fannie Mae, qui, avec Freddie Mac, soutient de nombreux prêts hypothécaires américains. "Il y a généralement un décalage d'environ six mois entre un retournement du marché et les licenciements".

Les taux d'intérêt des prêts immobiliers ont grimpé à leur plus haut niveau en 14 ans en juin après que la Fed ait augmenté les taux de 0,75 %. Le taux moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans, le prêt immobilier le plus courant aux États-Unis, était de 5,3 % au 7 juillet, contre 2,9 % il y a un an, selon Freddie Mac.

Les économistes de Fannie Mae prévoient que le total des ventes de logements chutera de 13,5 % cette année et que les montages hypothécaires diminueront de près de 42 % pour atteindre 2 600 milliards de dollars.

Les grandes banques américaines commenceront à publier leurs résultats pour la période d'avril à juin, saison historique de l'achat de logements aux États-Unis, le 14 juillet.

LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS DES BANQUES

La douleur du secteur a commencé à la fin de l'année dernière parmi les créanciers non bancaires axés sur les refinancements. Better.com, par exemple, a licencié 900 employés en décembre, et plusieurs rivaux non bancaires ont fait de même cette année.

Gerard Cassidy, responsable de la stratégie des actions bancaires américaines chez RBCCapital Markets, a déclaré que les grandes banques commençaient également à réduire leurs effectifs. "Nous nous attendons à ce que cela se poursuive tout au long de l'année, car l'activité de refinancement reste soumise à une pression considérable."

Wells Fargo, la plus grande banque dans le secteur hypothécaire américain, a réduit son personnel en avril et en juin, a déclaré une personne ayant connaissance de la question. JPMorgan, qui figure parmi les 10 plus grands créanciers hypothécaires bancaires américains, a également réduit son personnel en juin, a déclaré une autre personne ayant connaissance de ses plans. Les sources ont refusé de fournir des chiffres.

Le secteur des prêts hypothécaires a représenté 6 % et 2 % du revenu total de Wells Fargo et de JPMorgan, respectivement, l'an dernier, selon les données compilées par Cassidy de RBC.

Au premier trimestre, Wells Fargo a fait état d'une baisse de 33 % de ses revenus hypothécaires en glissement annuel, tandis que JPMorgan a déclaré que les revenus nets des prêts immobiliers avaient baissé de 20 %. Cette baisse devrait se poursuivre au deuxième trimestre.

En juin, les dirigeants de Wells Fargo ont déclaré lors de deux conférences bancaires qu'ils prévoyaient de réduire l'activité hypothécaire et que les investisseurs devaient s'attendre à ce que les revenus hypothécaires du deuxième trimestre soient inférieurs de 50 % aux niveaux du premier trimestre.

Si les taux restent élevés et que les ventes de logements ralentissent encore, la réduction des effectifs de certaines banques pourrait entraîner des charges ponctuelles plus tard cette année, a écrit Cassidy dans une obligation publiée mardi.

Certains petits créanciers ont connu des résultats bien pires. Le créancier hypothécaire texan First Guaranty Mortgage Corp a déposé le bilan le mois dernier.

POINTS LUMINEUX

La situation n'est pas mauvaise pour tout le monde, cependant.

Bank of America Corp, un autre grand créancier hypothécaire, n'a pas réduit son personnel et ne prévoit pas de le faire cette année, a déclaré une source familière avec la question. En fait, la banque prévoit une croissance "bonne et équilibrée" des prêts hypothécaires pour 2022, a déclaré Matt O'Connor, analyste de la Deutsche Bank.

Bank of America a été la seule grande banque à déclarer que les revenus hypothécaires de l'ensemble de l'entreprise ont augmenté, de près de 8 %, au premier trimestre de cette année par rapport à 2021. Les dirigeants ont attribué cette hausse à la croissance des prêts et à la diminution du nombre de clients qui remboursent leurs prêts hypothécaires par anticipation, ce que beaucoup avaient fait pendant la pandémie.

Les banques ont refusé de commenter jeudi parce qu'elles sont dans la période de silence précédant les résultats.

M. Cassidy a déclaré qu'il s'attend à ce que la baisse des montages et des refinancements soit en partie compensée par les lignes de crédit hypothécaires, les propriétaires cherchant à exploiter la valeur nette de leur maison.

Les banques pourraient également bénéficier d'une demande accrue de prêts hypothécaires à taux variable, qui proposent des taux d'intérêt plus bas pour des périodes plus courtes, selon M. Duncan de Fannie Mae.

Néanmoins, ces points positifs ne suffiront pas à protéger les créanciers d'un ralentissement économique important, a déclaré M. Duncan. Les points lumineux seront également trop peu nombreux pour empêcher de nouvelles hausses de taux si l'inflation atteint 10 %, a-t-il ajouté.

"On s'attendrait alors à un ralentissement encore plus important", a-t-il ajouté.