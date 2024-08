Federal Realty Investment Trust a enregistré des revenus supérieurs aux attentes du marché au deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions annuelles de fonds d'exploitation par action, en raison d'une demande de location soutenue et de loyers plus élevés pour ses biens immobiliers commerciaux.

Les sociétés immobilières commerciales telles que FRT ont prospéré dans un environnement où la pénurie d'espaces locatifs leur a permis d'augmenter les taux de location sans freiner la demande.

Le portefeuille de la FPI comprend plus de 100 propriétés diverses, notamment des centres commerciaux loués à des détaillants tels que Walmart, Best Buy et Ulta, entre autres, ainsi que des restaurants, des lieux de divertissement et des bureaux situés dans des zones densément peuplées.

Les ventes et les prévisions optimistes de la société basée dans le Maryland reflètent les commentaires de son homologue Kimco Realty, qui a affiché un chiffre d'affaires trimestriel élevé et a revu ses prévisions annuelles à la hausse jeudi, grâce à la résistance de la demande.

FRT s'attend maintenant à ce que le FFO par action en 2024 soit compris entre 6,70 et 6,88 dollars, contre une fourchette de 6,67 à 6,87 dollars par action dans ses prévisions antérieures.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 296,1 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 293,6 millions de dollars, selon les données de LSEG. (Reportage d'Aatrayee Chatterjee à Bengaluru ; Rédaction de Tasim Zahid)