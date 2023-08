Federal Realty Investment Trust est une société d'investissement immobilier (REIT). La société est engagée dans la propriété, l'exploitation et le redéveloppement de propriétés commerciales situées sur les marchés côtiers de Washington, D.C. à Boston, ainsi qu'à San Francisco et Los Angeles. Son portefeuille comprend des commerces de détail sous différentes formes, allant des centres commerciaux régionaux, communautaires et de quartier, dont le point d'ancrage est souvent une épicerie, aux propriétés à usage mixte, centrées sur une composante commerciale, mais comprenant également des bureaux, des logements et/ou des hôtels. Ces propriétés sont situées dans les marchés métropolitains du nord-est et du centre du littoral atlantique des États-Unis, en Californie et dans le sud de la Floride. Les 102 propriétés de la société comprennent environ 3 200 locataires, sur 26 millions de pieds carrés. La société a environ 3 300 baux commerciaux et 3 000 baux résidentiels, avec des locataires allant de l'entrepreneur individuel au détaillant national et international.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial