Federal Signal Corporation conçoit, fabrique et fournit une gamme de produits et de solutions intégrées pour les clients municipaux, gouvernementaux, industriels et commerciaux. Les segments de la société comprennent le groupe des solutions environnementales et les systèmes de sûreté et de sécurité. Environmental Solutions Group est un fabricant et un fournisseur d'une gamme complète de balayeuses de rue, de nettoyeurs d'égouts, de chargeurs industriels à vide, de camions de creusement sécurisé, d'équipements de projection d'eau, d'équipements de marquage routier et d'enlèvement de lignes, de bennes à ordures, de remorques, d'équipements de soutien à l'extraction de métaux et de tracteurs à usages multiples. Elle fabrique des véhicules et des équipements aux États-Unis et au Canada qui sont vendus sous les marques Elgin, Vactor, Guzzler, TRUVAC, Westech et Jetstream. Le groupe "Safety and Security Systems" fabrique et fournit des systèmes et des produits complets que les forces de l'ordre, les pompiers, les services médicaux d'urgence, les campus, les installations militaires et les sites industriels utilisent pour protéger les personnes et les biens.

Secteur Véhicules et machines lourdes