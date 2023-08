Federated Hermes, Inc. est une société de gestion des investissements. La société opère à travers un seul segment, l'activité de gestion des investissements. Elle sponsorise, commercialise et fournit des services liés aux investissements à divers produits d'investissement, y compris des sociétés d'investissement sponsorisées et d'autres fonds (Fonds Federated Hermes) ; et des comptes séparés, qui comprennent des comptes gérés séparément (SMA), des comptes institutionnels, des fonds sous-conseillés et d'autres produits gérés sur les marchés nationaux et internationaux. En outre, elle commercialise et fournit des services de gérance et de développement immobilier à diverses sociétés nationales et internationales. La société fournit des services de conseil en investissement à environ 174 fonds Federated Hermes. Elle commercialise ces fonds auprès de clients institutionnels et de banques, de courtiers/négociants et d'autres intermédiaires financiers qui les utilisent pour répondre aux besoins de clients et/ou de consommateurs, y compris, entre autres, des investisseurs particuliers, des sociétés et des plans de retraite.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds