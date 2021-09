FedEx : UBS reste à 'achat', abaisse sa cible

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur FedEx avec un objectif de cours ramené de 380 à 369 dollars, nouvelle cible laissant un potentiel de progression de 46% pour l'action du groupe américain de transport de colis et de logistique.



Au lendemain de la publication des trimestriels, le broker estime que 'les nouveaux objectifs de FedEx reflètent une performance de BPA nettement plus élevée au second semestre de l'exercice 2022, soutenue par l'amélioration de la disponibilité de la main-d'oeuvre'.



