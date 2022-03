Après 50 ans à la tête de FedEx, Frederick Smith passe la main

New York (awp/afp) - Frederick Smith, patron-fondateur de l'entreprise spécialisée dans le transport rapide de lettres et paquets FedEx depuis environ 50 ans, va passer la main et laisser le poste de directeur général à son actuel directeur des opérations, Raj Subramaniam, le 1er juin.

M. Smith, 77 ans, gardera toutefois un oeil sur l'activité de son entreprise puisqu'il restera président exécutif du conseil d'administration, détaille un communiqué publié lundi.

"Fred est un leader visionnaire et une légende du monde des affaires", a commenté son successeur dans le document.

"Il a fondé l'une des entreprises les plus importantes et les plus admirées au monde, et c'est un honneur et un privilège pour moi de reprendre son rôle et de construire sur ce qu'il a créé", a-t-il ajouté.

Il prend la direction de l'entreprise au moment où celle-ci, comme UPS, fait face à la concurrence grandissante d'Amazon.

Le site de l'entreprise relate l'histoire de Frederick Smith qui avait pour la première fois proposé un système destiné à livrer à temps des paquets urgents, comme les médicaments, dans un devoir rendu à l'un de ses professeurs à l'université de Yale en 1965. Il avait alors obtenu "une note moyenne".

La date de création de l'entreprise diffère en fonction des pages du site, certaines mettant en avant la prise de contrôle en 1971 par M. Smith de l'entreprise Arkansas Aviation Sales basée à Little Rock, en Arkansas, d'autres le début officiel des opérations de FedEx depuis Memphis, dans le Tennessee, le 17 avril 1973.

Avec 389 équipiers, FedEx a livré cette nuit-là 186 paquets dans 25 villes américaines.

Le groupe emploie aujourd'hui environ 570.000 personnes dans le monde, qui distribuent environ 17 millions de paquets par jour.

M. Subramaniam est entré en 1991 dans l'entreprise, où il a occupé plusieurs postes de direction en Asie, au Canada et aux Etats-Unis.

afp/buc