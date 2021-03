FEDEX : a multiplié les bénéfices par près de 3 au cours du trimestre dernier

FedEx a publié un bénéfice de 892 millions de dollars au cours du troisième trimestre (clos fin février) de son exercice fiscal 2021, soit 3,3 dollars par action, contre 315 millions de dollars, ou 1,2 dollars par action, un an auparavant. En données ajustées, le BPA ressort à 3,47 dollars, soit une multiplication par près de 2,5, dépassant le consensus FactSet qui visait 3,3 dollars. Le chiffres d'affaires a pour sa part bondi de 22,9% à 21,5 milliards de dollars.



Pour l'intégralité de l'exercice 2021, le service de livraison express prévoit un bénéfice par action compris entre 16,8 et 17,4 dollars avant les ajustements liés à ses plans de retraite, et un bénéfice ajusté de 17,6 à 18,2 dollars par action.