Factbox - Les pilotes et les compagnies aériennes cherchent à conclure de nouveaux contrats à l'approche de la haute saison des voyages

Cette attitude agressive intervient en un temps utile de pénurie de pilotes et d'augmentation du soutien de l'opinion publique aux syndicats. Vous trouverez ci-dessous l'état d'avancement des négociations contractuelles dans les différentes compagnies :

AMERICAN AIRLINES GROUP INC :

Au début du mois de mai, l'Allied Pilots Association (APA) a déclaré que les pilotes de la compagnie avaient approuvé un mandat de grève à l'approche de la saison estivale des voyages, bien que les chances d'un véritable disruptif restent faibles.

Le syndicat a ajouté que plus de 96% des membres de l'APA ont participé au vote et que plus de 99% ont voté en faveur de l'autorisation de grève.

SOUTHWEST AIRLINES CO :

En mai, la Southwest Airlines Pilots Association (SWAPA) a déclaré que ses membres au sein de la compagnie avaient approuvé un mandat de grève. Elle a ajouté que 98 % de ses membres ont participé au vote et que 99 % ont voté en faveur de l'autorisation de la grève.

DELTA AIR LINES :

En mars, l'Air Line Pilots Association (ALPA) a déclaré que les pilotes de Delta avaient ratifié un nouveau contrat comprenant plus de 7 milliards de dollars d'augmentations cumulées de salaires et d'avantages sociaux sur quatre ans.

Le nouveau contrat, qui concerne 15 000 pilotes de Delta, prévoit une augmentation salariale cumulée de 34 %, un paiement forfaitaire unique, une réduction des primes d'assurance maladie et des améliorations en ce qui concerne les congés payés, les vacances, les contributions de l'entreprise au régime 401(k) et les règles de travail.

AIR CANADA :

Plus tôt en mai, l'Association des pilotes d'Air Canada a déclaré que ses membres faisaient pression pour obtenir des gains "historiques" sur le lieu de travail et que des négociations complètes avec le transporteur commenceraient probablement cet été, avant la fin de leur contrat de dix ans.

WESTJET AIRLINES :

Le syndicat représentant les pilotes de WestJet a conclu un accord de principe avec la compagnie aérienne canadienne le 18 mai en fin de journée, évitant ainsi une grève qui devait commencer dès le lendemain et qui aurait entraîné des disruptions de voyage pendant le week-end de la fête de Victoria.

UNITED AIRLINES HOLDINGS INC :

L'année dernière, l'ALPA a déclaré que 94 % des quelque 10 000 pilotes de United Airlines ont voté pour rejeter une proposition de contrat.

SPIRIT AIRLINES INC :

En janvier, l'ALPA a déclaré que les pilotes de Spirit Airlines ont voté en faveur de la ratification d'un nouveau contrat.

Le syndicat qui représente le transporteur à bas coûts a déclaré que 69 % des pilotes de la compagnie aérienne ont voté en faveur de la nouvelle convention collective, qui propose un gain économique de 463 millions de dollars, soit 27 %, au cours des deux prochaines années.

JETBLUE AIRWAYS CORP :

En janvier, l'ALPA a annoncé que les pilotes de JetBlue Airways Corp. avaient massivement approuvé une prolongation de contrat de deux ans.

L'ALPA, qui représente plus de 4 600 pilotes chez JetBlue, a déclaré que 75 % des pilotes ont voté en faveur de la ratification de l'accord, qui prévoit une augmentation de la rémunération de 21,5 % sur 18 mois ainsi que d'autres améliorations monétaires.

FEDEX CORP :

À la mi-mai, l'ALPA a déclaré que les pilotes de FedEx Express, une unité de FedEx, avaient voté "à une écrasante majorité" en faveur d'une grève.

Plus de 97 % des membres du syndicat ont participé au vote et 99 % d'entre eux ont autorisé les dirigeants du syndicat à lancer un appel à la grève, si nécessaire.