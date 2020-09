FedEx : BPA bien au-dessus des attentes au 1er trimestre

16/09/2020 | 13:15

FedEx a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 60% à 1,28 milliard de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit 4,87 dollars par action, un BPA dépassant de plus de 2,20 dollars l'estimation moyenne des analystes.



Le groupe de logistique et de messagerie basé à Memphis (Tennessee) a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 2,4 points à 8,5%, tandis que ses revenus se sont accrus de 13,5% à 19,3 milliards de dollars.



Fedex ne fournit pas de prévisions de résultats pour l'exercice 2020-21, mais indique que sa prévision de dépenses d'investissement pour l'année augmente de 200 millions de dollars, à 5,1 milliards, correspondant à des mesures d'augmentation de capacités.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.