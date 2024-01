FedEx Corp. a annoncé fdx, la première plate-forme de commerce axée sur les données qui relie l'ensemble du parcours client - permettant aux entreprises d'accroître la demande, d'augmenter la conversion, d'optimiser l'exécution et de rationaliser les retours.

FedEx est la seule entreprise de logistique à relier l'ensemble du parcours client en offrant des solutions de commerce électronique de bout en bout pour les entreprises de toutes tailles, le tout sur une seule et même plateforme. En fournissant des données et des informations qui améliorent la visibilité et les capacités connectées tout au long du parcours du client, fdx aidera les commerçants à prendre des décisions logistiques plus stratégiques, du point de demande à la livraison et aux retours.

Le lancement officiel de la plateforme est prévu pour l'automne 2024. La plateforme fdx est actuellement disponible en avant-première privée [sur demande] et les entreprises qui souhaitent en savoir plus peuvent s'inscrire ici. Du 14 au 16 janvier, les participants au NRF 2024 : Retail?s Big Show, les participants pourront également visiter le stand #3674, qui présentera fdx en avant-première.

La plateforme rassemble les capacités existantes et nouvelles de FedEx pour les clients. Les capacités numériques suivantes sont disponibles pour aider les commerçants : Augmenter la demande des consommateurs. Entrez en contact avec des clients de grande valeur grâce au réseau de membres ShopRunner.

Augmenter la conversion. Partagez les dates de livraison estimées et les mises à jour des fenêtres de temps tout au long de l'expérience d'achat - sur les pages des produits, dans le panier et au moment du paiement - pour accroître la transparence de la livraison et encourager la conversion.

Améliorez la visibilité et le contrôle des expéditions. Visualisez les expéditions en temps quasi réel pour prendre des décisions éclairées et gérer les risques grâce à FedEx Surround. Comprenez l'impact des émissions de carbone.

Accédez à des données détaillées sur les émissions de carbone grâce à FedEx Sustainability Insights pour vous aider à prendre des décisions plus durables en matière de chaîne d'approvisionnement. Rationalisez les retours. Rationalisez, configurez et gérez les expériences de retour numériques frontales, l'échange de données et le transport physique des retours au sein d'une plateforme unique.

D'autres fonctionnalités numériques feront partie du lancement de fdx cet automne : Optimiser l'exécution des commandes. Intégrez les informations en temps réel du réseau FedEx dans les systèmes de gestion des commandes. Cela permettra de déterminer les itinéraires et les vitesses d'expédition optimales pour des livraisons plus efficaces et plus rentables. Créer une expérience personnalisée après l'achat.

Faites correspondre les normes de la marque, du suivi des commandes aux retours. Cette capacité assurera la transparence des dates de livraison et des mises à jour précises des expéditions.