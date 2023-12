FedEx Corporation a annoncé que Silvia Davila a été élue au conseil d'administration de FedEx. Mme Davila est présidente régionale de Danone S.A. pour l'Amérique latine, où elle est responsable de la direction des opérations au Mexique et de toutes les catégories de la région Amérique latine. Elle apporte une vaste expérience dans la conduite de transformations financières et numériques pour atteindre une croissance soutenue, ainsi que dans la promotion de la diversité et de l'inclusion et l'exploitation de l'innovation pour les agendas ESG.

Avant de rejoindre Danone, Mme Davila a été vice-présidente et responsable du marketing alimentaire mondial chez Mars Belgium. Elle a occupé divers postes de direction chez Mars, Procter & Gamble et McDonald's. Mme Davila siégera au comité des rémunérations et des ressources humaines, ainsi qu'au comité de surveillance du cyberespace et des technologies. Suite à la nomination de Mme Davila, le conseil d'administration de FedEx se compose de 14 administrateurs, dont 12 sont indépendants.