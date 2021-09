FedEx : La valeur du jour à Wall Street FedEx ne délivrera pas les résultats escomptés

FedEx se classe dernier du S&P 500 avec une chute de quasiment 8% dans les premiers échanges à Wall Street, à 231,99 dollars après que le service de livraison de colis a abaissé ses objectifs annuels. En effet, la firme de Memphis vise désormais un BPA annuel compris entre 18,25 et 19,50 dollars avant certains ajustements comptables liés aux plans de retraite, contre une estimation précédente de BPA comprise entre 18,90 et 19,90 dollars.



"Bien que les nouvelles prévisions ne soient pas très éloignées du consensus (environ 21 dollars), elles ne semblent tenir compte que de l'échec du premier trimestre, estime Berenberg dans une note d'analyse ; compte tenu des commentaires de la direction selon lesquels les pressions sur le réseau devraient se poursuivre au cours des prochains trimestres, nous pensons que les investisseurs pourraient juger ces prévisions trop optimistes".



Effectivement, cette révision fait suite à des résultats trimestriels pénalisés par la pénurie de main d'oeuvre, créant des retards dans les livraisons et une hausse des coûts.



"Les résultat du premier trimestre ont été affectés par une augmentation des coûts d'environ 450 millions de dollars par rapport à l'année précédente, en raison d'un marché du travail restreint qui a eu un impact sur la disponibilité de la main-d'œuvre, ce qui a entraîné des difficultés logistiques, des hausses de salaires et une augmentation des dépenses liées au transport", a expliqué FedEx dans un communiqué.



Le groupe de logistique a ainsi réalisé au premier trimestre de son exercice 2022 (période juin-août 2021) un bénéfice net de 1,11 milliard de dollars, soit 4,09 dollars par action. Il ressort donc en baisse par rapport aux 1,25 milliard de dollars, ou 4,72 dollars par action, un an plus tôt. Il déçoit également au passage les attentes des analystes de FactSet, qui anticipaient un BPA de 4,88 dollars.



Les ventes ont en revanche progressé de 14% à 22 milliards de dollars, contre des prévisions de 21,93 milliards.



Enfin, en début de semaine, FedEx avait annoncé une hausse moyenne de 5,9% de ses tarifs de livraison aux Etats-Unis à partir de janvier 2022. Une augmentation censé refléter "les coûts supplémentaires associés à l'environnement opérationnel difficile, tout en permettant à FedEx de continuer à investir dans l'amélioration du service".