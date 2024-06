FedEx : Rivian, Whirlpool... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -

FedEx

Spécialiste du transport international de fret, FedEx a dégagé sur l'exercice 2023/2024 des revenus s'élevant à 87,7 milliards de dollars contre 90,2 milliards de dollars sur l'exercice 2022/2023. Sur cette période, son résultat d'exploitation est ressorti à 5,56 milliards de dollars contre 4,91 milliards de dollars il y a un an. Le résultat net a augmenté sur un an, passant de 3,97 à 4,33 milliards de dollars. Le bénéfice par action a augmenté passant de 15,48 dollars à 17,21 dollars.



General Mills

General Mills, dont l'action se replie de près de 4% en avant-Bourse, a publié des résultats trimestriels mitigés. Le groupe américain d'agroalimentaire, propriétaire des marques Cheerios, Pillsbury et Häagen-Dazs, a dégagé, pour son quatrième trimestre fiscal, des ventes totalisant 4,7 milliards de dollars, en déclin de 6% et inférieures aux anticipations de marché, qui étaient de l'ordre de 4,85 milliards de dollars. Son bénéfice opérationnel a reculé de 5% ressortant à 779 millions de dollars, pour un bpa de 1,01 dollar sur une base ajustée, contre un consensus de 99 cents.



Rivian

Rivian est attendu en hausse de plus de 49% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé la création d'une coentreprise avec Volkswagen pour créer des plates-formes de véhicules définis par logiciel (SDV) de nouvelle génération qui seront utilisées dans les futurs véhicules électriques des deux sociétés. Le groupe allemand investira un premier milliard de dollars dans Rivian, pour un montant total attendu de 5 milliards de dollars. La coentreprise devrait s'appuyer sur l'architecture logicielle de pointe de Rivian grâce à des contrats de licence avec le constructeur.



Southwest Airlines

Southwest Airlines est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que la compagnie aérienne américaine a abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires par siège-mile disponible (RASM) au deuxième trimestre. Elle s'attend désormais à une baisse du revenu par siège-mile disponible pour le trimestre en cours comprise entre 4 et 4,5%, contre un repli de 1,5 à 3,5% précédemment. La compagnie explique cette baisse principalement par les difficultés qu’elle rencontre à adapter sa gestion des revenus aux modèles de réservation actuels dans un environnement dynamique.



Whirlpool

Whirlpool avance de plus de 10% en avant-Bourse. Le titre est recherché alors que, selon une information de Reuters, le groupe Bosch envisage de lancer une offre sur le fabricant américain d'appareils électroménagers dont les marques comprennent Ariston, Hotpoint, Ignis et Privileg. Ce qui renforcerait considérablement les activités du géant allemand dans le domaine de l'électroménager.