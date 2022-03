FedEx : bientôt un nouveau p.d.-g. chez FedEx Express

FedEx Corp. a annoncé hier soir que Donald F. Colleran, p.d.-g. de FedEx Express, prendra sa retraite le 31 décembre 2022, après une carrière de près de 40 ans chez FedEx.



Il est prévu que Richard W. Smith, jusqu'alors président régional des Amériques et vice-président exécutif de l'assistance mondiale, lui succède et assume ses nouvelles fonctions à compter du 1er septembre 2022.



Donald. F. Colleran restera chez FedEx Express en tant que conseiller exécutif du p.d.-g. jusqu'à la fin décembre pour aider à assurer une transition en douceur des responsabilités.



