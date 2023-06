FedEx continue à pâtir du ralentissement de la demande en transport de colis

New York (awp/afp) - FedEx, le groupe américain de livraison de lettres et colis, a annoncé mardi que son chiffre d'affaires trimestriel avait reculé plus que prévu et prévoit au mieux une petite hausse de ses ventes pour les mois à venir.

Les mesures d'économies engagées pour faire face à la baisse de son activité après un pic pendant la pandémie ont toutefois permis au groupe de dégager un bénéfice opérationnel légèrement supérieur aux attentes.

L'action reculait de 2,6% dans les échanges électroniques à Wall Street après la publication de ces résultats en demi-teinte.

"Les résultats du trimestre ont été affectés par la faiblesse persistante de la demande et l'inflation des coûts, partiellement compensées par des mesures de réduction des coûts et l'amélioration du rendement du transport de colis aux Etats-Unis", souligne le groupe dans un communiqué.

De mars à mai, le quatrième trimestre de son exercice fiscal, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 21,9 milliards de dollars, en baisse de 10% par rapport à la même période en 2022 et en dessous des 22,7 milliards attendus par les analystes. C'est le troisième trimestre de suite que les ventes reculent.

Son bénéfice net s'est élevé sur la période à 1,54 milliard de dollars, presque trois fois plus qu'en 2022.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la mesure préférée des investisseurs à Wall Street, le bénéfice s'affiche à 4,94 dollars, un peu plus que les 4,89 dollars prévu.

Pour les douze mois débutant le 1er juin, FedEx s'attend à une évolution de son chiffre d'affaires comprise entre la stagnation et une hausse de 5%.

Le groupe avait fortement bénéficié de l'envol du commerce électronique au début de la pandémie. Il était ensuite parvenu, pendant un temps, à compenser la réduction des volumes transportés par une hausse des tarifs.

Mais il a fini par engager, l'an dernier, des mesures d'économies plus drastiques, comme la réduction de la fréquence de ses vols, le retrait du service de certains avions ou la fermeture de plusieurs sites.

Sur l'ensemble de l'année fiscale se terminant au 31 mai, le groupe a vu son chiffre d'affaires baisser de 4% à 90,2 milliards de dollars et son bénéfice net légèrement augmenter à 3,97 milliards.

