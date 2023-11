Alors que FedEx et United Parcel Service se battent pour gagner des parts de marché dans un contexte de baisse de la demande de livraison, ils développent des services de retour destinés à aider les détaillants à réduire les coûts de renvoi des chaussures, des vêtements et d'autres marchandises.

L'année dernière, les consommateurs américains ont retourné 16,5 % de leurs achats, soit 817 milliards de dollars de marchandises. Le traitement d'un retour typique coûte environ 33 dollars, et les transporteurs promettent d'aider leurs clients à réduire les coûts liés au transport.

FedEx, qui compte Walmart parmi ses principaux partenaires, propose ses services de retours consolidés à un plus grand nombre de clients à temps pour les fêtes de fin d'année, lorsque les retours augmentent, a déclaré Ryan Kelly, porte-parole de FedEx, à Reuters.

Le service de retours groupés de FedEx était auparavant réservé aux gros clients qui effectuaient des milliers de retours par jour. Le nouveau seuil est désormais de quelques centaines de retours, a déclaré M. Kelly, qui a refusé d'identifier les utilisateurs du service.

La société collecte les retours pour tous les clients dans environ 2 000 points de vente FedEx Office. Elle expédie les marchandises aux centres de retour FedEx, où elles sont triées par commerçant. Ensuite, elle renvoie les marchandises aux clients individuels, généralement par le biais d'un gros camion.

La consolidation des retours peut réduire les coûts de transport jusqu'à 20 %, a déclaré Amena Ali, PDG du fournisseur de services de retour Optoro.

Pendant ce temps, son rival UPS achète Happy Returns pour renforcer son activité de retour de marchandises en ligne, qui a augmenté de 25 % depuis 2020. Happy Returns compte parmi ses clients Levi's, Allbirds et Lands End.

Environ 5 200 points de vente UPS Store rejoindront les points de dépôt de Happy Returns, ce qui rendra le service disponible dans plus de 12 000 points de vente aux États-Unis, a déclaré UPS.

FedEx est un ancien partenaire d'expédition de Happy Returns. M. Kelly a déclaré que la perte de cette activité n'aura pas d'impact significatif sur les résultats de FedEx.

Amazon.com a popularisé les retours sans boîte ni étiquette, qui sont également utilisés par les transporteurs de colis et les détaillants.

Amazon.com, le plus grand détaillant en ligne du monde et une entreprise de livraison en pleine expansion, permet depuis des années à ses clients de déposer leurs retours dans des magasins appartenant à la société, tels que Whole Foods, ainsi que dans les grands magasins Kohl's.

FedEx accepte les retours sans étiquette ni boîte dans 10 000 points de vente aux États-Unis, dont FedEx Office, FedEx Express Ship Centers et Walgreens. Ces retours peuvent aider à économiser de l'argent en éliminant l'utilisation de boîtes surdimensionnées qui coûtent plus cher à expédier, a déclaré M. Kelly.