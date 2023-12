Une société avec laquelle FedEx a passé un contrat pour la livraison de colis à la frontière entre la Californie et l'Oregon a intenté un procès à l'expéditeur, l'accusant de se livrer à un ensemble de pratiques commerciales illégales et répréhensibles qui constituent une violation de la loi américaine contre le racket.

La plainte déposée le 14 novembre devant un tribunal fédéral de Californie par PYNQ Logistics Services, qui n'a pas fait l'objet d'un rapport antérieur, vise à ce que le tribunal détermine que la relation de PYNQ avec FedEx Ground est celle d'un employé plutôt que celle d'un entrepreneur. PYNQ s'est également réservé le droit d'intenter une action collective.

Si elle aboutit, cette affaire pourrait menacer les économies promises dans le cadre d'une restructuration par laquelle FedEx a transféré un volume important de colis de son unité Express, qui emploie des salariés, à son unité Ground, qui fait appel à quelque 6 000 sous-traitants pour assurer les services de livraison et de transport.

Selon l'avocat Jeffrey Possinger, qui représente le plaignant, il semble que ce soit la première fois qu'un ancien sous-traitant de FedEx Ground attaque le géant mondial de la livraison en vertu de la loi américaine sur les organisations influencées par le racket et la corruption (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO).

"Il s'agit d'une attaque en règle contre la relation d'entrepreneur indépendant. Ils ont organisé cela comme des réclamations pour fraude afin d'éviter l'arbitrage", a déclaré Frank Botta, ancien avocat interne de la société que FedEx a rachetée et rebaptisée "Ground". Il défend aujourd'hui des entreprises confrontées à des problèmes juridiques impliquant des sous-traitants en tant qu'associé du Lynch Law Group en Pennsylvanie, bien qu'il ne soit pas impliqué dans cette affaire.

Dans un communiqué, FedEx a déclaré qu'elle était au courant des allégations et qu'elle "défendrait vigoureusement le procès". À la fermeture des bureaux jeudi, FedEx n'avait pas encore déposé de réponse au tribunal.

"La plus grande inquiétude est que cette affaire se transforme en une action collective. Si cela se produit, la bataille sera longue et difficile", a déclaré M. Botta.

PYNQ allègue que FedEx viole les lois régissant les sous-traitants en exerçant le même niveau de contrôle sur ces prestataires de services que sur les employés.

Le recours à des sous-traitants permet à Ground de transférer les frais de personnel et d'autres dépenses à ces prestataires de services. Il permet également à FedEx de contrôler les coûts de main-d'œuvre en contrecarrant les efforts de syndicalisation, qui sont plus complexes dans de nombreuses petites entreprises que dans une seule grande.

En 2021, PYNQ, propriété de Tara Wright, ancienne pilote de ligne, a dépensé 1,13 million de dollars pour acheter deux zones de livraison de FedEx Ground desservant McKinleyville et Crescent City, dans le nord de la Californie. FedEx a envoyé des lettres de résiliation pour les deux zones de service en mai et a vendu l'une d'entre elles sans son consentement et sans compensation. L'avocat de PYNQ, Me Possinger, a déclaré qu'il n'avait pas eu le temps de vendre la deuxième zone, ce qui a entraîné une perte.

FedEx a utilisé de nouveaux systèmes d'évaluation des services de livraison et des zones de valeur pour justifier ses actions, selon la plainte.

PYNQ affirme que FedEx a sciemment dissimulé des informations qui auraient été déterminantes pour sa décision de devenir un contractant.

FedEx a également empêché PYNQ de modifier ses activités afin d'améliorer sa rentabilité ou de récupérer son investissement par la vente de ses zones de livraison, selon l'action en justice.

PYNQ affirme que de nombreuses politiques et procédures opérationnelles de la société n'ont pas été divulguées, qu'elles ont été appliquées de manière déloyale ou qu'elles ont été sujettes à des changements sans préavis, et qu'elles constituaient des éléments d'un modèle systémique de pratiques trompeuses qui s'élevaient au niveau du racket. (Reportage de Lisa Baertlein à Los Angeles ; reportages complémentaires de Jonathan Stempel à New York et de Tom Hals à Wilmington, Delaware ; rédaction de David Gregorio)