FedEx fait mieux que prévu, malgré des coûts en hausse, et relève ses objectifs

New York (awp/afp) - Le groupe américain de messageries FedEx a publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes, malgré un coût de la main-d'oeuvre en hausse, et a relevé ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'exercice.

Si confinements et restrictions n'ont plus cours aux Etats-Unis, le commerce électronique n'en continue pas moins de croître, ce qui bénéficie aux services de livraison comme FedEx, dont le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 14% à 23,5 milliards de dollars, soit sensiblement plus que ne le prévoyaient les analystes (22,47 milliards).

Toutes les activités du groupe ont pris part à cette croissance, de la messagerie urgente (FedEx Express) au transport ordinaire de plis et de colis (FedEx Ground), avec une mention spéciale pour le fret, bien moins important en taille mais qui a affiché la meilleure progression sur un an (+17,5%).

FedEx a néanmoins dû faire face à un marché de l'emploi très tendu, qui a entraîné des perturbations et une augmentation du coût de la main-d'oeuvre et du transport moyen, a précisé le groupe dans son communiqué publié jeudi. Au total, le surcoût se monte à environ 470 millions de dollars en comparant à la même période de 2020.

Cette augmentation des coûts a pesé sur le taux de marge opérationnel, dont le groupe a néanmoins limité la baisse sur un an (de 7,1% à 6,8%) et qui est meilleur qu'au trimestre précédent (6,4%).

Sur le trimestre, le deuxième de son exercice décalé 2022 (de juin à mai), la société a dégagé un bénéfice net de 1,04 milliard de dollars et un bénéfice net par action ajusté de 4,83 dollars, meilleur que les 4,28 dollars attendus.

FedEx a indiqué prévoir une accélération des embauches, ainsi que des hausses de tarifs, qui sont de nature à ralentir la hausse des coûts et à améliorer les marges.

"Nous sommes au centre de l'écosystème du commerce électronique qui croît rapidement", a expliqué, sur la chaîne CNBC, le numéro deux opérationnel du groupe, Raj Subramaniam.

FedEx a relevé sa prévision de résultat ajusté pour l'ensemble de son exercice en cours et anticipe désormais une fourchette de 20,50 à 21,50 dollars par action, contre 19,75 à 21,00 jusqu'ici.

Le groupe, qui est toujours dirigé par son fondateur Frederick W. Smith, aux manettes depuis 50 ans, a également annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions doté d'une enveloppe de 5 milliards de dollars.

La perspective de ces rachats ainsi que les résultats supérieurs aux attentes ont séduit Wall Street, et le titre était en hausse de 4,92% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse.

